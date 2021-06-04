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Экономика
04.06.2021 15:16
Текст: Роман Маркелов

ФНС введет единый налоговый платеж для бизнеса в 2022 году

Федеральная налоговая служба (ФНС) введет единый налоговый платеж для компаний и индивидуальных предпринимателей к концу 2022 года. Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Образовалась ситуация, при которой вариаций заполнения платежки - 900 трлн. Из этого следует около 30 млн ошибок в год. Это зачеты, это поиск своих платежей, это пени, это дополнительная работа, нервы, деньги для налогоплательщиков. Мы поставили перед собой задачу, а можем ли мы сделать так, чтобы мы стали неким клиринговым центром, когда плачу один платеж, а вы сами разбивайте по прозрачным правилам, куда это нужно государству", - пояснил Егоров.

Фото: Сергей Бобылев / фотохост-агентство ТАСС
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Он добавил, что ФНС сотрудничает с Федеральным Казначейством и ожидается, что к концу следующего года будет запущен единый налоговый платеж для бизнеса, который снимет большое количество проблем налогоплательщиков и упростит уплату налогов.

Кроме того, Егоров сообщил, что ФНС разработала технологию, которая позволит получать социальные вычеты на лекарства в упрощенном виде. Причем речь идет только о тех покупках, которые человек сам внесет в систему, уточнил он.

Единый налоговый платеж для физлиц действует с 2019 года. Его плательщику достаточно внести один платеж, а налоговая самостоятельно разнесет необходимые суммы, когда настанет срок платежа. Это экономит время граждан и позволяет избежать ситуаций, когда человек случайно забыл о сроке уплаты и ему начинают начислять пени, подчеркивают в ФНС.

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