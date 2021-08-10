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10.08.2021 10:20
Рубрика: ДТП

В России внедрят "карту спасения" для автомобилей

Текст: Тимофей Борисов
В МЧС сообщили, что учеными ведомства подготовлены 15 ГОСТов по направлениям "Безопасность в чрезвычайных ситуациях" и "Гражданская оборона". Девять из них будут обновленными, а шесть полностью новыми. Эти стандарты в случае их утверждения будут обязательными и окажут помощь экстренным службам при реагировании на различные ЧС.
Фото: МЧС РФ/ РИА Новости Фото: МЧС РФ/ РИА Новости
Фото: МЧС РФ/ РИА Новости

Помимо прочих, разработчики из ВНИИ ГОЧС, ведущего научного института системы МЧС, представили впервые разработанный стандарт по картам спасения любого автомобиля во время ДТП. Стандарт так и называется - "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Карта спасения транспортного средства. Термины и определения. Общие требования".

Фото: Анар Мовсумов/ РИА Новости
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Этот ГОСТ ранее полностью отсутствовал. В случае же его утверждения в России появится карта спасения для любых транспортных средств, эксплуатируемых на территории страны.

"Она будет содержать все необходимые сведения не только о самом автомобиле, но и рекомендации для служб по действиям с ним в случае аварии", - сообщили в пресс-службе ВНИИ ГОЧС, добавив, что пока у сотрудников экстренных служб нет возможности на месте ЧС получить максимальную информацию об аварийном транспортном средстве для того, чтобы оперативно, эффективно и безопасно для жизни спасающих и спасаемых оказать помощь

Пока речь о первых редакциях этих 15 проектов. В процессе обсуждения они могут измениться. Сейчас все из них проходят публичное обсуждение на портале Росстандарта. Обсуждение продлится до 18 августа этого года.