В России внедрят "карту спасения" для автомобилей

В МЧС сообщили, что учеными ведомства подготовлены 15 ГОСТов по направлениям "Безопасность в чрезвычайных ситуациях" и "Гражданская оборона". Девять из них будут обновленными, а шесть полностью новыми. Эти стандарты в случае их утверждения будут обязательными и окажут помощь экстренным службам при реагировании на различные ЧС.

Помимо прочих, разработчики из ВНИИ ГОЧС, ведущего научного института системы МЧС, представили впервые разработанный стандарт по картам спасения любого автомобиля во время ДТП. Стандарт так и называется - "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Карта спасения транспортного средства. Термины и определения. Общие требования".

Этот ГОСТ ранее полностью отсутствовал. В случае же его утверждения в России появится карта спасения для любых транспортных средств, эксплуатируемых на территории страны.

"Она будет содержать все необходимые сведения не только о самом автомобиле, но и рекомендации для служб по действиям с ним в случае аварии", - сообщили в пресс-службе ВНИИ ГОЧС, добавив, что пока у сотрудников экстренных служб нет возможности на месте ЧС получить максимальную информацию об аварийном транспортном средстве для того, чтобы оперативно, эффективно и безопасно для жизни спасающих и спасаемых оказать помощь

Пока речь о первых редакциях этих 15 проектов. В процессе обсуждения они могут измениться. Сейчас все из них проходят публичное обсуждение на портале Росстандарта. Обсуждение продлится до 18 августа этого года.