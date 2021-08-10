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Рубрика: Власть

Военные РФ на учениях в Таджикистане использовали новое оружие

Текст: Юрий Гаврилов

Автоматы Калашникова АК-12 и современные крупнокалиберные снайперские винтовки АСВК-М, огнеметы повышенной дальности метания и переносные зенитные ракетные комплексы "Верба", пистолеты Ярыгина… Это и другое новое оружие, недавно поступившее на 201-ю российскую военную базу в Таджикистане, наши солдаты и офицеры применили на только что завершившемся на полигоне Харб-Майдон совместном учении России, Таджикистана и Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Известно, в частности, что для борьбы с беспилотниками условных террористов они применяли ручную зенитку "Верба". Этот комплекс предназначен для поражения крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов на встречных и догонных курсах. Он способен поражать так называемые малоизлучающие воздушные цели в условиях воздействия ложных тепловых помех на высоте от 10 до 4,5 тысяч метров и на дальности от 500 до 6,5 тысяч метров.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Автоматизированная система управления "Вербы" позволяет находить в небе вражеские объекты, определять их характеристики и с учетом местоположения комплексов ПВО распределять цели между стрелками-зенитчиками и другими огневыми средствами.

А вот что пресс-служба ЦВО сообщала во вторник о применении на этом учении огнеметов повышенной дальности. "При наступлении мотострелковых подразделений России, Таджикистана и Узбекистана мелкие группы боевиков, используя горную местность, укрылись в скальных пещерах и ходах сообщений. Личному составу огнеметных подразделений, приданных на усиление мотострелков, была поставлена задача - подавить выявленные цели. Расчеты на бронетранспортерах БТР-82А выдвинулись в назначенный район и произвели уничтожение укрывшейся живой силы. Стрельбы велись из огнеметов различными видами боеприпасов, как одиночными выстрелами, так и залпами огнеметных отделений на дальности до 700 метров", - проинформировали в пресс-службе.

Учение военных трех стран на таджикском полигоне у границы с Афганистаном завершилось во вторник. Всего в этих маневрах было задействовано 2,5 тысячи военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники. Россию там представлял контингент из 1,8 тысячи солдат и офицеров. Основу этой группировки составили военнослужащие дислоцированной в Таджикистане 201-й военной базы РФ.

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