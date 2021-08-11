2000 км по М4. Как выдержать долгую дорогу с детьми на море

С наступлением летних отпусков именно М4 "Дон" становится главной дорогой России. По ней со всех уголков страны отдыхающие отправляются на курорты Краснодарского края и в Крым. Корреспондент "РГ" вместе с семьей съездил в Анапу и обобщил все свои впечатления в одном материале.

Трасса

На трассе "Дон" 19 платных участков, а потому без транспондера не обойтись. Он позволит сэкономить самое важное при длительных поездках - время. Сам транспондер можно купить за 1400 рублей. Дорога туда и обратно до Краснодара (после мы уже поехали по бесплатной трассе А-146 Краснодар- Верхнебаканский и на Е97) обошлась в 3350 рублей.

Везде качество дорожного полотна на пятерку с минусом. Почему с минусом? Ближе к Ростову-на-Дону есть участок, где от жары и под тяжестью грузовиков асфальт выдавился по краям. В итоге приходится преодолевать американские горки. Впрочем, когда мы возвращались в Москву, то левую полосу уже успели полностью заменить, так что постепенно проблема будет решена.

Немаловажная вещь - это количество АЗС. На М4 их в принципе достаточно, но не стоит забывать, что поток людей очень большой, так что очереди за едой или, например, в туалет случаются частенько. Общественные уборные тоже есть, жаль только, что заходить в них совсем не хочется.

На протяжении всей М4 ограничения скорости чередуются: 90, 110 и даже 130 км/ч. Камер хватает, как и мобильных засад, так что нарушать ПДД все-таки не стоит, а то отдых обойдется гораздо дороже, чем вы планировали. Есть и посты ДПС, но их считанное количество. И за все время нас ни разу не остановили.

Фото: Юрий Зубко / РГ

Так как наше путешествие к морю заняло два дня, на первый день пришелся самый большой участок - 1000 км и ночевка в Аксае - городе-спутнике Ростова-на-Дону. Из Москвы мы выехали в 3:30, когда уже было светло, а к апартаментам подъехали в 18:00. Понятно, что без детей можно было ехать и быстрее, тем более, что средняя скорость спокойно держится на уровне 100 км/ч (а то и выше). Но нам приходилось частенько останавливаться, чтобы дети смогли размяться, поиграть на детских площадках, сходить в туалет и т.д.

Фото: Юрий Зубко / РГ

Второй день по километражу оказался гораздо меньше - 500 км, но после Краснодара платных участков уже не было, а сама дорога проходит в основном через поселки и станицы, так что средняя скорость к концу поездки вообще упала до 53 км/ч. Выехав в 6 утра, уже в обед мы были на пляже.

Фото: Юрий Зубко / РГ

В дороге

Фото: Юрий Зубко / РГ

Определенное количество еды и воды лучше взять с собой из дома. Хоть все это и можно купить на трассе, очереди никто не отменял, как мы уже отмечали. Да и цены на заправках гораздо выше, чем в обычных магазинах. А если вы путешествуете с детьми (в нашем случае двух и четырех лет), то чем больше получится захватить разных закусок с собой - тем лучше. Впрочем, как и игр, развлекалок, маленьких подарков, новых книжек (тут многое зависит от того, что именно любят ваши малыши).

Учтите, что не везде на трассе есть стабильная сотовая связь, поэтому делать ставку на мультики не стоит. У нас в итоге и туда, и обратно дети ехали вообще без всяких мультимедийных развлечений. Хотя для нашей семьи это было исключением из правил. Поэтому лучший вариант - заранее закачать мультики на портативные устройства. Так вы подстрахуетесь от вариантов, при которых ваши чада полностью устали и усидеть на месте уже не в состоянии.

Пробки

Фото: Юрий Зубко / РГ

Они есть, хотя их не так и много. Мы специально выезжали в понедельник утром, чтобы минимизировать попадание в заторы. Но все равно в итоге по пути к морю пришлось постоять в Аксае и на объезде Краснодара. Когда возвращались домой (это была пятница), дорожные затруднения были в станицах, а также в том же Краснодаре и под Воронежем.

И ремонты есть, но пробок в местах сужений не наблюдалось - приходилось лишь сбрасывать скорость. Почему-то большой проблемой для наших граждан стали пункты оплаты - постоянно находились те, кто заезжал не в свою полосу, а потом сдавал назад, создавая неразбериху. Вроде уже не первый год в стране действуют платные дороги, а понять, куда ехать, для многих оказывается трудной задачей.

Автомобиль

Фото: Юрий Зубко / РГ

Для путешествия на столь длительную дистанцию был выбран кроссовер Skoda Kodiaq, который стабильно входит в топ-10 самых популярных SUV нашей страны.

Естественно, что за время появления "чеха" на российском автомобильном рынке мы уже неоднократно тестировали эту модель. Но в основном все ограничивалось короткими испытаниями, поэтому интересно было посмотреть, как себя покажет автомобиль в условиях длительного путешествия и во время жары. Не подведет ли?

Фото: Юрий Зубко / РГ

У нас на тесте был дизельный Kodiaq 2.0 TDI (150 л.с.). Главное его преимущество - это экономичность. За время отпуска кроссовер проехал солидные 3800 км, а средний расход составил 6,7 литра. Согласитесь, очень хороший показатель. Цены на дизель во время поездки колебались в зависимости от региона от 49,25 до 46,75 рублей за литр. Всего же на топливо мы потратили чуть больше 15 тысяч рублей. Если бы полетели на самолете или поехали на поезде, цифры были бы совсем другими. Так что автомобиль - самый экономичный транспорт для семьи из четырех человек.

Фото: Юрий Зубко / РГ

Но возвращаемся к особенностям чешского кроссовера. О большом багажнике и вместительном салоне известно уже многим. Другое дело, что именно в дальней поездке все эти плюсы как раз больше всего и ощущаются. Объем грузового отсека в 565 литров позволяет уместить просто кучу вещей - фото не даст соврать. Ну и простор на заднем ряду - можно в комфортных условиях передвигаться сотни километров подряд.

Водительское кресло оказалось очень удобным. Ты за считанные минуты находишь удобное для себя положение. Немаловажная деталь для дальних поездок - даже за 13-14 часов спина на "капитанском мостике" не устает. Все нужные и важные органы управления находятся рядом, их не нужно искать. Виртуальная приборка понравилась - сочная, приятная картинка, которая транслирует всю необходимую информацию. Естественно, можно тасовать специальные шаблоны, подстраивать их под свой вкус.

Фото: Юрий Зубко / РГ

В ездовом плане на трассе к Kodiaq также никаких нареканий. Тяги вполне было достаточно для того, чтобы комфортно себя чувствовать при обгонах. В то же время кроссовер ускоряется плавно и мягко, умудряясь не разбудить спящих путешественников. Дизельный движок своим шумом ничуть не напрягает, его отчетливо слышно лишь на холодную.

Машина отлично стоит на дороге. Даже при своих габаритах и массе автомобиль прекрасно чувствуешь, нет ощущения, что ты в большой машине. Отлично Skoda входит и в повороты.

Фото: Юрий Зубко / РГ

Вообще за время поездки показалось, что у Kodiaq нет слабых мест. Тем более, что у нашего автомобиля была просто куча всяких приятных опций, начиная от панорамной крыши и заканчивая держателям для гаджетов на втором ряду. Настоящий семейный кроссовер, что еще для счастья надо.

Однако нынешние цены- это и есть самый главный минус Kodiaq (не его одного, конечно, но все же). У тестового кроссовера была комплектация Style - совсем не топовая версия, прямо скажем. Но благодаря большому количеству дополнительных пакетов цена чешского SUV приблизилась к 3,5 млн рублей. Раньше такие цифры только в страшном сне могли присниться, а теперь это суровая реальность. Вообще прайс-лист на бензиновый Kodiaq начинается от 1 902 0000 рублей, дизельный обойдется минимум в 2 500 000 рублей.

Отдых

Фото: Юрий Зубко / РГ

Лучший вариант - бронировать номера не в самой Анапе, где летом на пляжах яблоку негде упасть, а в ближайших курортных поселках. Например, в Сукко или Большом Утрише. Или вообще арендовать апартаменты в ЖК, у которых есть свой выход к морю. Да, в этом районе их не очень и много, но поискать все-таки стоит. В этом случае на пляже людей будет в разы меньше, чем на популярных курортах. Единственное - в пешей доступности могут отсутствовать магазины, так что без личного транспорта там делать нечего.

В конце июня и в начале июля море было теплое и чистое. Иногда, правда, приплывали маленькие медузы, но дети к ним быстро привыкали. Вход в море на нашем галечном пляже оказался не самый идеальный - везде камни, так что приходилось приспосабливаться. Но глубина маленькая - самое то для детей.

Стоп, снято

Фото: Юрий Зубко / РГ

В дальней дороге могут случиться разные ситуации. Чтобы подстраховаться - лучше установить видеорегистратор. Navitel R250 Dual - модель, которая только в конце прошлого года появилась на нашем рынке. Главные достоинства этого аппарата- компактность и высокое качество видеосъемки с обеих камер - в разрешении Full HD (1920х1080) фронтальной камерой, в HD-разрешении дополнительной камерой (ее устанавливают сзади, провода придется тянуть через весь салон).

Угол обзора основной камеры - 140 градусов - позволяет зафиксировать происходящее не только на дороге, но и на тротуарах и обочинах. Объектив имеет стеклянную линзу и сенсор GC2053 c функцией ночного видения.

Регистратор сделан из пластика, на лицевой части у него 2-х дюймовый TFT-дисплей. Основные элементы управления расположены справа от экрана. Меню управления интуитивное, выбор функции производится кнопкой "вверх" или "вниз", а кнопкой ОК нужно подтвердить выбор.

Внизу расположен слот для Micro SD (максимум 64 GB), кнопка Reset и микрофон, вверху паз для крепления и разъемы Micro USB для питания и Mini Jack для подключения задней камеры.

Для основной камеры можно выбрать один из трех вариантов разрешения роликов: 1080FHD, 720P, VGA. Интервал записи - 1,3 или 5 минут. Программное обеспечение для Windows позволяет посмотреть записи поездок, а также вырезать и сохранять нужные моменты. Жаль только, что GPS модуля у R250 Dual нет. Также из минусов можно отметить слабый аккумулятор (хотя он предназначен только для записи аварийного события в режиме парковки и корректного выключения устройства при отключении питания).

По качеству изображения никаких претензий к Navitel нет - оно на достойном уровне. Единственное - хотелось бы посмотреть, как покажет себя аппарат зимой, когда условия сьемки совсем другие. Впрочем, судя по обзорам в Сети, больших проблем возникнуть не должно. Цена R250 Dual в Москве на уровне 4500- 5000 рублей - это бюджетный сегмент для видеорегистраторов. Какие есть еще варианты на рынке за эти деньги, мы расскажем в отдельном материале в нашем проекте Автопарк.

Выводы

Фото: Юрий Зубко / РГ

М4 доказывает, что на российские курорты можно и нужно ездить на автомобиле. И не стоит бояться делать это вместе с детьми. Конечно, им будет тяжело, как, впрочем, и взрослым. Но где вы еще так посмотрите страну, если не на машине. Да, трасса платная, но за такую дорогу не стыдно отдать свои кровные - она полностью отвечает современных требованиям. И чем больше таких дорог будет в России - тем лучше.