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Рубрика: Общество

Американский корабль Cygnus стартовал к МКС

С космодрома на острове Уоллопс, расположенном на восточном побережье США в штате Вирджиния, в 18:01 по местному времени (01:01 мск 11 августа) стартовала американская ракета-носитель Antares с космическим кораблем Cygnus, следует из трансляции, которую ведет НАСА.

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/РИА Новости
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Он должен доставить экипажу МКС почти четыре тонны оборудования и припасов. В том числе на борту грузового корабля находится 3D-принтер, использующий имитирующий грунт Луны материал, чтобы проверить возможность его применения для возведения разных конструкций при будущих космических миссиях. Также на МСК будет доставлен аппарат для очистки воздуха от двуокиси углерода и монтажный кронштейн - его во время выхода в космос установят на несущем каркасе солнечных панелей.

Полет Cygnus продлится двое суток, он пройдет в беспилотном режиме. Захват и стыковку корабля будет осуществлять при помощи руки-манипулятора Canadarm 2 астронавт НАСА Меган Макартур, поможет ей в этом французский астронавт Тома Песке.

Планируется, что аппарат пробудет на орбите до трех месяцев, а после окончания миссии заберет с МКС мусор и через 2 недели сгорит в слоях атмосферы.

Общество Космос

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