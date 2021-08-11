Audi перевела кроссовер Q5 на электричество: 560 км и три варианта мощности

В Китае не продаются электрические Q4 e-tron и Q4 e-tron Sportback. Во-первых, вряд ли покупатели оценили такие компактные кроссоверы, когда даже Q5 в Поднебесной выпускается в лонг-формате, а, во-вторых, зачем что-то везти, когда можно наладить выпуск на территории страны?

Министерство информационных технологий и промышленности Китая опубликовало изображения и технические характеристики новой модели Audi - Q5 e-tron.

Интересно, что Q5L выпускается совместным предприятием FAW-Audi, а электрический "ку-пятый" будет производиться силами SAIC-Audi. Но ничего удивительного в этом нет, для этой страны такая диверсификация является привычной практикой.

Внешность Q5 e-tron повторяет представленный в Шанхае этой весной Audi Concept Shanghai. Официальной информации о компоновке салона серийной машины нет, но концепт был трёхрядным.

Длина Audi Q5 e-tron составляет 4876 мм, ширина - 1860 мм, высота - 1675 мм, размер колёсной базы - 2965 мм. И электрический "ку-пять" оказался больше длиннобазного Q5L, у которого от бампера до бампера насчитывается 4755 мм, а расстояние между ступицами составляет 2907 мм.

На рынок выйдут модификации 35 e-tron, 40 e-tron и 50 e-tron quattro. Первые две - заднеприводные, мощностью 180 и 204 л.с., двухмоторная версия выдаёт около 313 л.с. Предполагается, что ёмкость аккумулятора будет разной, максимальная дальнобойность кроссовера - 560 км, если мерить по китайскому протоколу.