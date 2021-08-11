Audi представила концепт с изменяемой длиной и автопилотом

Компания Audi рассекретила один из трёх анонсированных ранее концептов: двухдверный электрический кабриолет Skysphere, который умеет изменять длину колёсной базы и оснащён автопилотом, который позволяет отказаться от руля.

В компании отметили, что Audi Skysphere показывает видение марки сегмента роскоши будущего, "в котором интерьер становится интерактивным пространством, а автомобиль - платформой для увлекательных впечатлений".

Пропорционально Audi Skysphere похож на чуть более крупный кабриолет Horch 853. Концепт не имеет традиционной решётки радиатора, но её имитация - фирменная singleframe - есть.

Передняя и задняя часть в буквальном смысле усыпана светодиодами, которые могут работать сегментарно. Спереди и сзади - небольшие отделения для хранения ручной клади (спереди, если верить иллюстрациям компании, помещаются две сумки для гольфа со снаряжением). Ещё одна уникальная особенность концепта - 23-дюймовые колёсные диски на резине размерностью 285/30.

Наряду с дизайном концепт выделяет изменяемая колёсная база. Сложный механизм с электродвигателями и интегрированными друг в друга кузова и рамы позволяют увеличивать расстояние между ступицами на 250 мм. "Короткий" вариант Skysphere в компании характеризуют как спортивный родстер, который позволяет насладиться управлением автомобилем. Несмотря на большую длину - 4,94 метра - Skysphere остаётся маневренным за счёт полноуправляемого шасси.

Фото: Пресс-служба Audi.

Второй вариант - путешествие на управляемой автономно капсуле (четвёртый уровень). Автомобиль "вырастает" до 5,19 метра, дорожный просвет уменьшается на 10 мм, педальный узел и руль убираются. Также автопилот независимо от присутствия в кабине человека может забирать пассажиров из указанных точек на карте, самостоятельно парковаться и осуществлять процесс подзарядки батареи.

Фото: Пресс-служба Audi.

Электродвигатель Audi Skysphere расположен сзади и выдаёт 465 кВт (635 л.с.) и 750 Нм. Распределение тяги осуществляется в соотношении 40:60 в пользу ведущей оси. Вес электрокара составляет 1800 кг, разгон до 100 км/ч занимает 4 секунды.

Ёмкость аккумулятора - более 80 кВт∙ч, которых в автономном режиме управления хватит примерно на 500 км.

Серийного воплощения у Audi Skysphere не будет, но в компании отметили, что решения, продемонстрированные на концепте, могут расширить горизонты представлений об электрокаре будущего в течение нескольких лет.