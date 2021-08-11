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Рубрика: Происшествия

Бастрыкин лично разберется с делом частной клиники "Медицина 24/7"

Текст: Иван Петров

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить ему о ходе расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, со стороны частной клиники "Медицина 24/7". Резонансное расследование находится в производстве Главного следственного управления СК России. В центральный аппарат это дело было передано по решению Александра Бастрыкина для "всестороннего расследования". Председателю СКР на некачественное оказание медицинских услуг в ходе личного приёма пожаловались родственники проходивших лечение в этой частной клинике граждан, которые в итоге скончались. Дело расследуется по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ.

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В СК отметили, что наряду с сообщениями о ненадлежащем оказании услуг в медучреждении имеются также "сведения о возможном мошенничестве с имуществом Владимира Арцибашева, скончавшегося в той же клинике". По данным СМИ, наследство известного телепродюсера оказалось после его смерти в собственности посторонних людей, которые не имели отношения к скончавшемуся зато, как выяснилось, связанных с вышеупомянутой клиникой.

"В связи с этим Александр Бастрыкин затребовал доклад об уже проведенных следственных действиях и назначенных в рамках уголовного дела экспертизах, - говорится в сообщении СК России. - Кроме того, поручено изучить прозвучавшие в СМИ сведения и дать им правовую оценку в совокупности с уже установленными фактами".

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

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