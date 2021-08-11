BMW обновила кроссовер iX3 через год после премьеры

В виде концепта BMW iX3 дебютировал ещё четыре года назад, но до конвейера добрался только в 2020-ом. Спустя год, компания решила провести обновление модели.

Прежде всего, BMW iX3 изменился внешне: фары стали уже, фальш-решётка увеличилась в размерах, в значительно степени "перерисованы" фонари, которые теперь почти такие же, как у X3, оснащённого ДВС.

Другой дизайн бамперов связан не столько с рестайлингом, сколько с тем фактом, что отныне BMW iX3 в стандартной комплектации будет поставляться с пакетом M Sport. Также частью базового набора опций являются адаптивные светодиодные фары, матричная оптика - за доплату.

Приборная панель осталась прежней - 10.25 дюйма, а вот диагональ дисплея мультимедиа теперь 12.3 дюйма. Изменена центральная консоль: модуль климат-контроля объединили с дефлекторами: между ними расположился миниатюрный дисплей с отображением показателей, а под ними - органы управления. Изменение дизайна руля, а также наличие сидений с другим профилем, связано с тем же, что и в случае с бамперами: стандартным пакетом M Sport.

Силовая установка осталась прежней: электродвигатель, установленные в подрамнике задней подвески, выдаёт 286 л.с. и 400 Нм. Разгон до 100 км/ч у электрического кроссовера занимает 6.8 секунды.

Высоковольтная батарея ёмкостью 80 кВт∙ч поддерживает зарядку мощностью до 150 кВт. Запас хода - около 460 км. Подзарядиться на 100 км можно за 10 минут.

BMW iX3 доберётся до дилеров осенью, заказы уже принимаются. Хорошая новость в том, что кроссовер немного подешевел: предшественник оценивался в 68 000 евро, прайс на новинку стартует от 67 300 евро.

Фото: Пресс-служба BMW.