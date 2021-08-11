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11.08.2021,  
12:26
Текст:  Тимур Алимов

Business Insider сравнил новейшие подлодки России и США

Москва продолжает наращивать свое преимущество в подводном флоте перед США, у которых всегда было значительно большее число надводных кораблей. Соединенные Штаты, вновь затеявшие соперничество держав, пытаются не отставать. Об этом для издания Business Insider написал военный обозреватель Питер Сучиу, решивший сравнить новейшие российские субмарины с американскими.
Фото: Павел Львов/РИА Новости Фото: Павел Львов/РИА Новости
Фото: Павел Львов/РИА Новости

Автор основывается на выводах своего коллеги Саттона (H. I. Sutton), который в статье для издания Naval News оценивал возможности подлодок проекта "Ясень-М" (885М) ВМФ России и субмарин класса "Виргиния" ВМС США. По его словам, так как российская подводная лодка является не просто многоцелевой АПЛ, а еще и носителем крылатых ракет, в США она отнесена к классу SSGN.

Изначально разработанные в конце 1980-х годов субмарины проекта "Ясень" предназначались для замены устаревающих подводных крейсеров типа "Акула". Впоследствии корабль был существенно модернизирован до уровня 885М - "Ясень-М". Длина подлодки была сокращена, ее водоизмещение составляет 13,8 тысячи тонн, а максимальная скорость под водой превышает 30 узлов.

Основным вооружением российских АПЛ являются ракеты 3М14К Калибр-ПЛ (по кодификации НАТО SS-N-30A Sizzler) и П-800 (3М55) "Оникс" (по кодификации НАТО SS-N-26 Strobile). Вскоре, как ожидается, эти подлодки получат гиперзвуковые противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон".

В настоящее время на стадии строительства и испытаний находятся семь субмарин "Ясень-М". Недавно головная подлодка "Казань" поступила в распоряжение Северного флота, а спущенная на воду подводная лодка "Красноярск" в следующем году войдет в состав Тихоокеанского флота.

Для США перспективными являются ударные атомные подлодки класса Virginia в модификации Block V, которые должны заменить более дорогостоящие субмарины типа Seawolf.

Фото: Владимир Ларионов/ТАСС
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"Вирджинии" спроектированы для работы как в открытом океане, так и для миссий вблизи побережья, включая противолодочные действия и операции по сбору разведывательных данных. В сравнении с предыдущими версиями Block V увеличилась: водоизмещение возросло с 7,8 тысячи тонн до 10,2 тысячи тонн, а длина со 115 метров выросла до 130 метров. За счет этого был расширен боекомплект субмарины.

На данный момент США построили 19 из подлодок Virginia. Еще 11 возводятся, 10 из них - модификации Block IV, одна - Block V.

По словам Сучиу, пока невозможно понять, какая из подводных лодок действительно лучше, так как многие их характеристики остаются секретными. Единственное, о чем можно сказать уверенно - этим субмаринам будет сложно противодействовать, поскольку у каждой из них имеется поистине смертоносный арсенал.

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