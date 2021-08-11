Business Insider сравнил новейшие подлодки России и США

Автор основывается на выводах своего коллеги Саттона (H. I. Sutton), который в статье для издания Naval News оценивал возможности подлодок проекта "Ясень-М" (885М) ВМФ России и субмарин класса "Виргиния" ВМС США. По его словам, так как российская подводная лодка является не просто многоцелевой АПЛ, а еще и носителем крылатых ракет, в США она отнесена к классу SSGN.

Изначально разработанные в конце 1980-х годов субмарины проекта "Ясень" предназначались для замены устаревающих подводных крейсеров типа "Акула". Впоследствии корабль был существенно модернизирован до уровня 885М - "Ясень-М". Длина подлодки была сокращена, ее водоизмещение составляет 13,8 тысячи тонн, а максимальная скорость под водой превышает 30 узлов.

Основным вооружением российских АПЛ являются ракеты 3М14К Калибр-ПЛ (по кодификации НАТО SS-N-30A Sizzler) и П-800 (3М55) "Оникс" (по кодификации НАТО SS-N-26 Strobile). Вскоре, как ожидается, эти подлодки получат гиперзвуковые противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон".

В настоящее время на стадии строительства и испытаний находятся семь субмарин "Ясень-М". Недавно головная подлодка "Казань" поступила в распоряжение Северного флота, а спущенная на воду подводная лодка "Красноярск" в следующем году войдет в состав Тихоокеанского флота.

Для США перспективными являются ударные атомные подлодки класса Virginia в модификации Block V, которые должны заменить более дорогостоящие субмарины типа Seawolf.

"Вирджинии" спроектированы для работы как в открытом океане, так и для миссий вблизи побережья, включая противолодочные действия и операции по сбору разведывательных данных. В сравнении с предыдущими версиями Block V увеличилась: водоизмещение возросло с 7,8 тысячи тонн до 10,2 тысячи тонн, а длина со 115 метров выросла до 130 метров. За счет этого был расширен боекомплект субмарины.

На данный момент США построили 19 из подлодок Virginia. Еще 11 возводятся, 10 из них - модификации Block IV, одна - Block V.

По словам Сучиу, пока невозможно понять, какая из подводных лодок действительно лучше, так как многие их характеристики остаются секретными. Единственное, о чем можно сказать уверенно - этим субмаринам будет сложно противодействовать, поскольку у каждой из них имеется поистине смертоносный арсенал.