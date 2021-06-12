В прочном корпусе "Казани": как выглядит изнутри новейшая АПЛ России

Поход не заставил себя ждать: в уже в последних числах мая экипаж "Казани" под началом капитана I ранга Александра Бекетова начал межбазовый переход и 1 июня 2021 года - в день рождения Северного флота - привел АПЛ в место постоянного базирования. Им стала хорошо известная старшему поколению подводников Западная Лица - военно-морская база и военный городок в составе закрытого административно-территориального образования Заозерск почти на самой границе с Норвегией.

На пирсе Заозерного, как сообщала по горячим следам пресс-служба Северного флота, пополнение встречали начальник штаба СФ контр-адмирал Владимир Воробьев, представители командования подводных сил Северного флота и друзья-товарищи из других экипажей. Командир АПЛ доложил, что задачи межбазового перехода экипажем выполнены в полном объеме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач. А уже через неделю на Северном, Тихоокеанском и Балтийском флотах почти синхронно начались ранее спланированные учения. Известий о том, что на Севере в них участвует многоцелевая АПЛ "Казань", пока не приходило. Но нет сомнений: поступит приказ - экипаж Александра Бекетова без промедления выйдет в море и покажет, на что способен модернизированный "Ясень-М".

Наши коллеги в пресс-службе "Севмаша" по этому случаю напомнили, что торжественная церемония приема в состав ВМФ России атомного подводного крейсера "Казань" состоялась 7 мая под руководством Главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Тогда же генеральный директор оборонной верфи Михаил Будниченко сообщил, что за время испытаний "Казань" провела более 200 суток в море, АПЛ проверена на всех режимах, а подводники досконально освоили вверенный им корабль.

Добавим: многоцелевые АПЛ проекта "Ясень-М" разработаны проектно-конструкторским бюро "Малахит" и обладают эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана. На их борту - пусковые комплексы крылатых ракет "Оникс" и "Калибр", торпедное вооружение новейших образцов, а не сегодня-завтра - гиперзвуковые ракеты "Циркон". Сообщалось, что уже в этом году должны состояться испытательные пуски "Циркона" с подводных носителей.

Пока эту роль отводят экипажу К-560 "Северодвинск" - самому первому кораблю в линейке многоцелевых АПЛ четвертого поколения, который строился по исходному проекту 885 "Ясень" и уже не первый год несет службу в 11-й дивизии подводных лодок Северного флота, куда теперь вошла и К-561 "Казань". Поэтому нельзя (и не надо) исключать, что вслед за головным "Ясенем" пуски "Циркона" проведет и головной "Ясень-М".

Командир корабля Александр Бекетов и члены экипажа такие темы с журналистами не обсуждают и в святая святых своей подлодки никого с фотоаппаратом и видеокамерой не допускают. А вот увидеть, в каких условиях живут и несут службу на многоцелевых АПЛ четвертого поколения "Ясень-М", нашим коллегам из пресс-службы "Севмаша" Екатерине Пиликиной и Максиму Воркункову позволили - с разрешения вышестоящего командования.

Частью того, что коллеги увидели в прочном корпусе "Казани" - в жилом отсеке, кают-компании, на камбузе, в некоторых других дозволенных местах - они любезно поделились с читателями "РГ" и посетителями нашего сайта. А сама эта публикация в проекте "Русское оружие" синхронизирована с выходом программы "Вести Севмаша", которая станет доступна для просмотра в День России 12 июня по этой ссылке.