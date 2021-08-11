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Рубрика: Экономика

ЦБ рассмотрит предложение использовать ИНН и СНИЛС для кредитной истории

Текст: Анастасия Алексеевских

Банк России отреагировал на предложение Национального совета финансового рынка (НСФР) ввести новые идентификаторы для поиска кредитной истории - ИНН и СНИЛС.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Письмо НСФР находится на рассмотрении, в большинстве случаев сведения об ИНН и СНИЛС предоставляются клиентами с их слов или переносятся из заполненной клиентом заявки без подтверждения оригиналами документов, - рассказали "РГ" в пресс-службе Банка России. - Впоследствии кредитор данную информацию зачастую не проверяет. Такая ситуация в некоторых случаях приводит к предоставлению в БКИ некорректных ИНН и СНИЛС (в том числе повторяющихся у различных субъектов кредитных историй)".

Там также отметили, что сведения о ранее выданных паспортах являются одним из способов корректно связать кредитную историю.

Ранее НСФР предложил Банку России добавить ИНН и СНИЛС в число идентификаторов для поиска кредитной истории, которые в отличие от паспорта гражданин не меняет. Это нужно для того, чтобы заемщик с плохой кредитной историей не мог поменять старый паспорт на новый и претендовать на банковские продукты.

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