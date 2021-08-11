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Рубрика: Власть

ЦИК: На выборы разных уровней зарегистрировано более 60 тысяч кандидатов

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком подвел предварительные итоги этапа регистрации на выборы всех уровней. В комиссии констатируют высокую активность политических партий и низкий уровень отказов.

"Из 30 ныне зарегистрированных минюстом партий в избирательных кампаниях разных уровней участвуют 26 политических партий и 22 из них уже зарегистрировали более 60 тысяч кандидатов", - сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Всего в Единый день голосования будет замещено более 31 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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На выборы депутатов Госдумы восьмого созыва 14 партий зарегистрировали 3 516 кандидатов по спискам и 1 993 кандидата в одномандатных округах. Все они могут выдвигать кандидатов на думские выборы без сбора подписей. Единственная партия, не имеющая парламентской льготы, "Российский общенародный союз", вчера получила отказ в регистрации федерального списка из-за недостаточного количества подписей. Что касается одномандатных округов, то и здесь РОС пока не смог зарегистрировать ни одного из своих 28 кандидатов.

Помимо партийных представителей, в думских выборах участвуют самовыдвиженцы. По словам Памфиловой, на сегодня двое из них успешно преодолели этап регистрации. Он завершится 15 августа.

В губернаторских выборах участвуют 13 партий. Выдвинут в общей сложности 51 кандидат. Самая большая конкуренция в Хабаровском крае и Ульяновской области - по восемь человек, но пока там прошли регистрацию два и четыре кандидата соответственно. В Белгородской и Тверской областях регистрация завершилась, все выдвиженцы (по пять человек) продолжат борьбу за пост главы региона.

Памфилова также отметила низкий уровень отказов в регистрации на выборы депутатов региональных заксобраний. Из 12 субъектов, где этот этап уже прошел, в девяти к выборам допущены все партии. Больше всего в Чувашии - десять, причем большинство из них собирало подписи. Такой большой процент партий, успешно прошедших регистрацию, в ЦИКе связывают с тем, что республика второй год применяет электронный сбор подписей через портал госуслуг. Элла Памфилова подчеркнула, что такие подписи принимаются в полном объеме, поскольку данные избирателей уже верифицированы.

Напомним, Единый день голосования пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. Помимо выборов депутатов Госдумы восьмого созыва, в 9 регионах пройдут прямые выборы губернаторов, а в 39 - новых составов законодательных собраний.

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