ЦИК проведет жеребьевку мест партий в бюллетене на выборах в ГД 16 августа

Центризбирком на заседании 11 августа подвел предварительные итоги регистрации на выборах всех уровней. Для кандидатов в депутаты Госдумы этот этап кампании завершится 15 августа.

"И уже 16 августа мы сразу, не теряя времени, планируем провести жеребьевку", - сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, добавив, что уже направила письма с приглашениями лидерам политических партий, участвующих в думских выборах. Жеребьевка для распределения теле- и радиоэфира, а также бесплатных печатных площадей пройдет 16-19 августа, а с 21 августа стартует агитация в СМИ.

В Центризбиркоме констатируют высокую активность политических партий и низкий уровень отказов. "Из 30 зарегистрированных минюстом (политических сил) в кампаниях разных уровней участвуют 26 политических партий и 22 из них уже зарегистрировали более 60 тысяч кандидатов", - сообщила Памфилова. Всего в Единый день голосования, 19 сентября, будет замещено более 31 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

На выборах депутатов Госдумы восьмого созыва 14 партий зарегистрировали 3 516 кандидатов по спискам и 1 993 кандидата в одномандатных округах. Все они могут выдвигать кандидатов на думских выборах без сбора подписей. Единственная партия, не имеющая парламентской льготы, "Российский общенародный союз", во вторник, 10 августа, получила отказ в регистрации федерального списка из-за недостаточного количества подписей. Что касается одномандатных округов, то и здесь РОС пока не смог зарегистрировать ни одного из своих 28 кандидатов. Помимо партийных представителей, в думских выборах участвуют самовыдвиженцы. По словам Памфиловой, на сегодня двое из них успешно преодолели этап регистрации.

На выборы разных уровней зарегистрировано более 60 тысяч кандидатов

На губернаторских выборах в девяти регионах в гонку включились 13 партий. Выдвинут в общей сложности 51 кандидат. Самая большая конкуренция в Хабаровском крае и Ульяновской области - по восемь человек, но пока там прошли регистрацию два и четыре кандидата соответственно. В Белгородской и Тверской областях регистрация завершилась, все выдвиженцы (по пять человек) продолжат борьбу за пост главы региона. Памфилова также отметила низкий уровень отказов в регистрации на выборах депутатов региональных заксобраний. Они пройдут в 39 субъектах Федерации.