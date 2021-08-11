Диетолог рассказала, кому нельзя есть арбузы и дыни

Даже самый полезный продукт, такой как арбуз и дыня, может быть небезопасен, поэтому перед его употреблением следует уточнить, не имеются ли у вас к нему противопоказания. Так, употреблять популярные в летний сезон плоды не рекомендуется или следует с осторожностью людям, страдающим сахарным диабетом, заболеваниями ЖКТ с диспепсическими явлениями и мочекаменной болезнью. Об этом в беседе с РИА Новости заявила главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Ранее эксперт объяснила, почему нельзя употреблять зеленую часть арбузов и дынь.