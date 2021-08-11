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11.08.2021 15:28
Рубрика: Власть

Эксперты опровергли данные об ухудшении ситуации с допуском на выборы в РФ

Текст: Галина Мисливская
Мнения ряда западных организаций об ограничении конкуренции на российских выборах не соответствуют действительности. Более того, за последние годы количество отказов в регистрации уменьшилось, а число участников кампаний разных уровней выросло. К такому выводу пришли эксперты ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ). Свои выводы они представили в среду на круглом столе "Отказы и барьеры на выборах: мифы и факты".

Председатель НОМ, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод напомнил, что еще 15 июня комитет Европарламента по международным делам заявил о возможности непризнания Брюсселем нового российского парламента, обвинив Россию в ограничении конкуренции и недопуске оппозиции на выборы.

"Мы очень внимательно проследили и в исторической ретроспективе, и относительно отказов в регистрации в ходе этой кампании и должны сделать вывод, что тезис об ухудшении ситуации с регистрацией кандидатов не соответствует действительности", - заявил он.

Согласно приведенной экспертом статистике прошлых лет, конкуренция на выборах в России растет. Так, на выборах в Госдуму 2007 года было отказано в регистрации списков трем партиям, в бюллетень попали 11 политических сил. В 2016 году были зарегистрированы списки 14 партий, отказано пяти объединениям. В этом году в думских выборах участвуют кандидаты от 14 партий, отказ получил один федеральных список. Всего же на выборах разных уровней в 2021 году своих представителей зарегистрировали 22 политических объединения.

Говоря о текущей избирательной кампании, Брод перечислил практически все случаи снятия кандидатов с выборов в Госдуму, подчеркнув, что несколько человек смогли добиться регистрации после отказа. Среди них футболист Дмитрий Булыкин, член общефедеральной части списка партии "Родина", который доказал в суде отсутствие у него зарубежных счетов. "Восстановление Дмитрия Балыкина является еще одним свидетельством в пользу того, что отказ в регистрации - явление исключительное, - считает Брод. - Более того, если кандидат исключен первоначально, он имеет возможность восстановиться, если будет заниматься не политическими спекуляциями, а устранением обнаруженных нарушений".

"Проведенный анализ свидетельствует о том, что все отказы в регистрации кандидатов либо списков кандидатов были сделаны в соответствии с законодательством РФ и явились следствием непредставления необходимых для регистрации документов либо выявленных нарушений при проверке документов", - продолжила исполнительный директор ассоциации НОМ Алена Булгакова.

По подсчетам организации, в ходе нынешней кампании регистрацию в одномандатных округах не прошли порядка 4% кандидатов. "Это мизерный процент, который сохраняет конкурентную среду, дает всем политическим силам и кандидатам показать себя", - считает она.

Единый день голосования пройдет 17-19 сентября. Помимо выборов депутатов Госдумы восьмого созыва, в девяти регионах пройдут прямые выборы губернаторов, а в 39 - новых составов законодательных собраний. По данным ЦИК, об участии в кампаниях разных уровней заявили 26 политических сил, зарегистрировано свыше 60 тысяч кандидатов от 22 партий. Всего по итогам Единого дня голосования будет замещено более 31 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Власть Работа власти Единый день голосования-2021

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