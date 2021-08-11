Hyundai не будет обновлять Sonata из-за провальных продаж

В компании смирились с тем, что восьмое поколение Hyundai Sonata оказалось неудачным и не привлекает клиентов. Поэтому ему не достанется обновлений в середине жизненного цикла.

Кто бы мог подумать, что более дорогой Hyundai Grandeur обойдёт по количеству проданных автомобилей более доступную модель Sonata?

Более того, впервые в истории лучше Sonata продавался Kia K5 (в прошлом поколении Optima). В июне Hyundai продала всего 4053 автомобиля на домашнем рынке, что хуже собственного результата на 35% годом ранее.

В апреле Hyundai слегка обновил Sonata, но ситуацию это не спасло нисколько. И вследствие непопулярности модели в компании решили отказать от обновления, бросив силы на разработку новой генерации. Такой подход оправдал себя в случае с упомянутым Grandeur.

Новое, девятое поколение Hyundai Sonata (DN9) должно выйти в 2023 году.

В России Sonata можно купить с бензиновыми "атмосферниками" мощностью 150 и 180 л.с. и "автоматом". Цены лежат в диапазоне от 1 779 000 до 2 109 000 рублей.