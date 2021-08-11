Из Конституции Беларуси предложили убрать норму о нейтралитете

Норму о стремлении Беларуси к нейтралитету предложено изъять из текста Основного закона страны, сообщил в среду, 11 августа, председатель Конституционного суда РБ Петр Миклашевич, информирует БЕЛТА, уточняя, что в Минске проходит очередное заседание конституционной комиссии.

Как известно, свое мнение на этот счет высказал в понедельник, 9 августа, и глава государства. Выступая на встрече с представителями общественности и медийного сообщества, Александр Лукашенко напомнил, что решение о статусе страны в свое время было бурно поддержано на Всебелорусском народном собрании. Однако, констатировал белорусский лидер, "нейтралитета нет фактически. По Конституции - нейтралитет, а мы состоим в военно-политическом блоке ОДКБ. Правильно это или нет - конечно, правильно. Это дополнительный уровень безопасности".

Беларусь, уточнил президент, состоит также в Евразийском экономическом союзе. "О каком нейтралитете может идти речь? - задал в этой связи вопрос Лукашенко. - Поэтому тут два варианта: или мы определяем в Конституции, что мы не нейтральны, либо вообще туда ничего не записываем", - резюмировал он.

Кстати, глава конституционной комиссии сообщил журналистам, что на рассмотрение президента будут вынесены также вопросы о статусе Всебелорусского народного собрания и смертной казни.