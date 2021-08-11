Как тренируется Юлия Пересильд для съемок в фильме "Вызов"

Несколько дней назад "РГ" писала о том, что к команде, работающей над первым фильмом, который будет сниматься в космосе - "Вызов", присоединился фотохудожник мирового уровня Саша Гусов. Сегодня опубликованы его новые кадры.

Они сняты в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, где подготовку к полету на МКС проходят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко, а также члены дублирующего экипажа.

На фото запечатлены гипоксическая тренировка и примерка скафандра. Объявлено, что фотограф будет еженедельно публиковать кадры подготовки вплоть до начала съемок. Самые впечатляющие снимки можно будет посмотреть и на сайте "РГ".