На фильме "Вызов" будет работать фотограф фильмов Андрея Кончаловского

К съемочной группе фильма "Вызов" - первая картина, которая будет сниматься в космосе - присоединился Саша Гусов - один из 20 лучших фотографов мира по версии Top Foto.

Гусов знаменит своими черно-белыми портретными работами и репортажами. Закулисные фотографии балетной труппы Большого театра на гастролях в Лондоне, сделанные в период с 1992 по 2016 год, принесли Гусову международную славу. С 2013 года фотограф работает на всех фильмах Андрея Кончаловского. Гусов снимал для Daily Telegraph, The Times, Vogue, The Wall Street Journal, The Guardian. Был официальным фотографом аукционных домов Sotheby's и Christie's, в разное время сотрудничал с Лучано Паваротти, Андреа Бочелли, Джудом Лоу, Джорджем Клуни и Юэн МакГрегором.

"Я узнал о фильме из английской прессы, так как много времени провожу в Лондоне. И сразу понял, что есть уникальная возможность снять материал, который никогда в жизни не повторится. Это первый фильм в мире, который будет сниматься в космосе. Быть причастным к первому - особое счастье, улыбка судьбы. Уже фиксирую моменты в Звездном городке, впереди Байконур, съемки отправки и посадки экипажа, масса других нюансов, которые постараюсь передать своими кадрами. По итогам работы, помимо альбома, будет и выставка…", - рассказал сам Гусов о своем участии в проекте (цитируется по релизу, присланному в "РГ" Первым каналом).

Уже известно, что фотограф проведет в Москве и Звездном городке весь оставшийся подготовительный период до начала съемок в октябре 2021. Вместе с командой проекта он будет регулярно публиковать главные кадры очередной недели подготовки к запуску. В течение двух месяцев можно будет наблюдать за этапами приближения экипажа к полету глазами мастера.

Фото: Саша Гусов /Первый канал

Напомним, что на 5 октября намечен запуск пилотируемого космического корабля "Союз МС-19", который повезет съемочную группу на МКС. Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд включены в состав основного экипажа экспедиции.

Справка "РГ"

"Вызов" - совместный проект Госкорпорации "Роскосмос", Первого канала и студии Yellow, Black and White. Художественный фильм - часть большого научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, наземной космической инфраструктуры.