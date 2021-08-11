Постановление губернатора Камчатского края от 11 августа 2021 года № 124 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) в приложении 1:

а) пункт 1 части 2.1 изложить в следующей редакции:

"1) в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Камчатского края пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, указанного в абзаце первом настоящего пункта, не требуется.

Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесенном заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются в течение 4 календарных дней со дня прибытия на территорию Камчатского края на Едином портале государственных услуг путем заполнения формы "Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https:www.gosuslugi.ru/400705/1);";

б) абзац первый части 4.2 дополнить словами "с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и временных рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации о Порядке проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19.";

в) в части 5.1 слова "а также мероприятий, проводимых образовательными организациями в Камчатском крае в закрытых помещениях," исключить;

2) часть 6.2 приложения 2 признать утратившей силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края В.В.Солодов







