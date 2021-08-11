Постановление губернатора Камчатского края от 11 августа 2021 года № 124 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Новости

Воронежскому университету вернули книги, похищенные во время войны 10:48
Антитела к коронавирусу после прививки беременной передаются ребенку 10:42
Тренер "Спартака" Витория намерен обсудить ситуацию в клубе с Федуном 10:32
Умер член Зала хоккейной славы и участник Суперсерии Тони Эспозито 10:25
Разработчики "Спутник V" назвали главное преимущество вакцинированных 10:20
Гинцбург прошел ревакцинацию от коронавируса "Спутником лайт" 10:12
Юрист рассказала, из-за какого слова можно лишиться наследства 10:06
Мурашко заявил о высокой эффективности вакцины "Спутник V" 09:56
Мошенник выманил у москвички 6,7 млн руб. за оборудование для биткоинов 09:53
На Урале педофил-рецидивист осужден за интимную переписку с девочками 09:45
МЧС отправило в Якутию второй борт со спасателями 09:45
Минобороны раскрыло детали перехвата британского эсминца 09:41
Сотрудник СК стал донором костного мозга для маленького ребенка 09:40
В Москве завершается подключение родильных домов к ЕМИАС 09:35
Крупные банки в августе подняли проценты по вкладам 09:28
Названы неиспользуемые функции смартфона 09:15
Мишустин поручил подготовить финансовую модель дальневосточной авиакомпании 09:14
Что представит Еврейская автономная область на "Улице Дальнего Востока" 09:00
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии августа 08:47
Началось серийное производство ракет для С-500 "Прометей" 08:46
На Ямале Ми-8 с пассажирами вернулся на площадку вылета 08:44
Инфекционист назвал невозможным коллективный иммунитет из-за "дельты" 08:30
В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях при отказе от вакцинации 08:11
Гинцбург рассказал о доклинических испытаниях назальной вакцины от COVID-19 07:59
В Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом 07:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
11 августа 2021 г.

Постановление губернатора Камчатского края от 11 августа 2021 года № 124 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) в приложении 1:

а) пункт 1 части 2.1 изложить в следующей редакции:

"1) в течение 3 календарных дней со дня прибытия на территорию Камчатского края пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, указанного в абзаце первом настоящего пункта, не требуется.

Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесенном заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются в течение 4 календарных дней со дня прибытия на территорию Камчатского края на Едином портале государственных услуг путем заполнения формы "Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https:www.gosuslugi.ru/400705/1);";

б) абзац первый части 4.2 дополнить словами "с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и временных рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации о Порядке проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19.";

в) в части 5.1 слова "а также мероприятий, проводимых образовательными организациями в Камчатском крае в закрытых помещениях," исключить;

2) часть 6.2 приложения 2 признать утратившей силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края В.В.Солодов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией