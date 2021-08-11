Китай наградил своих олимпийцев роскошными лимузинами

Стало известно, как власти Китая наградят спортсменов, участвовавших в завершившихся Олимпийских играх и завоевавших золотые медали: им подарят флагманские седаны национальной марки Hongqi (принадлежит концерну FAW).

По данным Kuruma News, ключи от автомобилей Hongqi H9 получат 52 человек. Напомним, Китай стал вторым по количеству завоёванных в Токио золотых наград - спортсмены привезли домой 38 медалей высшей пробы. Разница в количестве спортсменов и медалей объясняется "золотом" в командных видах спорта.

Общая сумма, которую власти КНР потратят на наградные Hongqi, составляет 19 229 600 юаней (примерно 218 361 000 рублей). Но автопроизводитель считает, что развивающийся красный флаг страны во время церемонии награждения куда важнее денег. Напомним, что название бренда Hongqi переводится как красное знамя.

Серебряные и бронзовые медалисты тоже не останутся без внимания: Hongqi передаст им H9 в безвозмездное пользование.

Седаны олимпийцев оснащены двухлитровым турбомотором мощностью 252 л.с и 7-ступенчатым "роботом" с двумя мокрыми сцеплениями. Также Hongqi H9 предлагается с V6 3.0 мощностью 283 л.с., который тоже агрегатируется роботизированной трансмиссией. Привод у седанов исключительно задний.

Фото: Пресс-служба Hongqi.