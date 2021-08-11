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Рубрика: В мире

Климатолог предсказала "климатический ад" на Украине

По причине изменений климата в скором времени жителей Украины может ождать "климатический ад", заявила климатолог Светлана Краковская.

Фото: iStock
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В беседе с "Украинской правдой" она отметила, что "точку невозврата" мир уже прошел. Теперь все чаще температура на Украине будет превышать отметку +35 градусов.

Следствием климатических изменений станут, по словам эксперта, засухи, наводнения, шквальные ветры, землетрясения и другие стихийные бедствия.

При этом Краковская отметила, что такой жесткий сценарий станет реальностью, только если ничего не предпринять. "Очень надеюсь, что такого не случится, - добавила климатолог. - Потому что это будет ад".

Ранее эксперты ООН заявили о необратимой катастрофе из-за глобального потепления.

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