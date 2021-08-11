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11.08.2021 10:01
Рубрика: Легковые авто

Легендарные сосиски от Volkswagen лишатся мяса

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Volkswagen постепенно откажется от своих знаменитых мясных сосисок currywurst, во всяком случае их хотят убрать из корпоративных столовых головного производственного комплекса концерна в Вольфсбурге, ФРГ.

Фото: Пресс-служба Volkswagen
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С 20 августа сосиски удалят из меню одного из кафетериев в высотке заводоуправления - меню в нем будет полностью вегетарианским.

Главный исполнительный директор Volkswagen Герберт Дисс сообщил, что вегетарианский вариант currywurst уже доступен в некоторых точках питания Volkswagen. Это часть стратегического плана "принудить" работников концерна к отказу от вредной пищи, чтобы способствовать улучшению их состояния здоровья. Предполагается, что с 2025 года все заведения общепита Volkswagen станут полностью вегетарианскими.

Впрочем, сотрудники пока плохо относятся к этой затее. По данным газеты Wolfsburger Nachrichten, Volkswagen уже пытался отменить мясные сосиски в одной из столовых, обслуживающих линию производства Golf. К чему это привело: рабочие пожаловались в профсоюз, а тот добился возврата currywusrt в меню.

Currywurst делают из свинины, подают, как правило, с острым соусом и картофелем-фри в качестве гарнира. Volkswagen сам производит эти колбасы с 1973 года, сегодняшний темп их выпуска - 18 000 сосисок в сутки. Их поставляют не только в корпоративные заведения, но также в супермаркеты. Это настолько культовое изделие, что оно даже внесено в фирменный каталог Volkswagen в ФРГ со своим номенклатурным номером.

#Volkswagen