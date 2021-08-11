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11.08.2021 15:10
Рубрика: Легковые авто

Mitsubishi Airtrek готовится к выходу: новые сведения

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Компания Mitsubishi в течение нескольких недель даст старт производству нового кроссовера Airtrek. В свободном доступе оказались подробные технические сведения об этой машине - они утекли через базу Минпрома Китая, поскольку именно эта страна станет производителем и целевым рынком для Airtrek.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
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Это компактный кроссовер, длина, ширина, высота которого составляют 4630, 1920 и 1728 мм соответственно, колесная база - 2830 мм. Автомобиль разработан совместно с индустриальным партнером Mitsubishi Motors в Китае - компанией GAC Motor из Гуанчжоу.

В основе Airtrek лежит выпускаемый с 2020 года электромобиль GAC Aion V, от него новинка отличается оригинальным оформлением передней и задней частей кузова. Дорожный просвет кроссовера - 160 мм, что почти сравнимо с классическими "Жигулями" (на 5 мм меньше).

В движение автомобиль приводит электромотор мощностью 135 кВт (185 л.с.), такой же используется на исходном Aion V. Его питает батарея емкостью 60 или 80 кВт*ч, запас хода на одном заряде достигает 400 или 600 км.

В продажу Mitsubishi Airtrek поступит до конца года.

Заметим, что само название модели историческое - под ним с 2001 по 2005 год продавались кроссоверы Outlander на внутреннем японском рынке.

Информации о стоимости нового Mitsubishi Airtrek пока нет. Соплатформенный GAC Aion V продается в Китае по цене от 159 600 юаней (1 821 000 рублей).

Фото: www.autohome.com.cn
#Mitsubishi