Мурашко заявил о высокой эффективности вакцины "Спутник V"

Вакцина "Спутник V" защищает от тяжелых случаев коронавируса более чем на 95%, а ее эффективность против нового штамма "Дельта" составляет 83%. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, по сравнению со многими другими вакцинами "Спутник V" показывает очень хорошие результаты при профилактике циркулирующего в России штамма "Дельта".

"То есть этот препарат сегодня продолжает работать и, что немаловажно, предотвращает тяжелые заболевания, требующие госпитализации", - сказал министр.

Ранее в государстве Сан-Марино официально заявили о почти стопроцентной эффективности российской вакцины. По результатам испытаний властей республики и римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, в которых приняли участие более 5 тысяч человек, антитела выработались более чем у 99% вакцинированных участников.

В Сан-Марино "Спутником V" привились почти 20 тысяч жителей, что составляет почти две трети населения республики.