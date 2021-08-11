На сколько метров "видят" камеры контроля скорости

На дорогах есть специальные знаки, информирующие водителей о наличии камер контроля скорости. Почти все автовладельцы начинают притормаживать как только видят предупреждение, но успевает ли камера зафиксировать скорость до знака?

Как правило, знаки устанавливаются за 150-200 метров до самого комплекса фотовидеофиксации, пишет aif.ru. Примерно за 50 метров водитель может различить инфракрасную подсветку объективов устройств.

Дальность действия приборов бывает разной. Большинство из камер, что есть на российских дорогах, работаю по доплеровскому принципу. Они оснащены излучателем и радиолокационным приемником. Сначала в поток машин направляется зондирующий импульс, а затем принимается его отражение. Он может идти на расстояние более километра.

В большом потоке автомобилей идентифицировать конкретную машину сложно. Поэтому в паре с излучателем работает камера, которая нацеливается на конкретный объект. В зависимости от типа объектива она может "видеть" на 100-300 метров.

К примеру, небольшие комплексы "Арена" и "Крис" рассчитаны на работу в пределах сотни метров. Переносные "Кордон" и "Кречет" действуют чуть дальше - до 150 метров. Они довольно точно фиксируют скорость конкретных автомобилей сразу на 4 полосах.

На многополосных дорогах столицы используются более продвинутые комплексы "Стрелка". Они способны распознать тип автомобиля на расстоянии 250-300 метров. Но камера снимает "цель" в 50 метрах. Здесь вступает в силу ограничение дальности инфракрасной подсветки, необходимой для ночной съемки.

Другой принцип работы имеют измерители скорости, оснащенные лазерными излучателями. Ими снабжены экипажи ГИБДД. Они испускают не волны, а лазерные импульсы, принимая потом их отражения.

Эти устройства могут определить скорость объекта за 500 метров. Но зафиксировать ее и привязать к конкретному автомобилю приборы способны гораздо ближе.

Поэтому знаки, размещенные за 150-300 метров до камер, позволяют водителям своевременно сбросить скорость.

Кстати, не так давно началось внедрение новых комплексов "Автодория", которые будут измерять среднюю скорость автомобиля на всем участке пути. Состоят они их двух камер, размещенных на расстоянии от нескольких сотен метров до нескольких километров. Эти устройства фиксируют время прохождения отрезка пути и высчитывают среднюю скорость. Тормозить перед ними не имеет смысла, нужно будет соблюдать скоростной режим на всем участке дороги.