Несколько музыкантов отказались выступить на Дне независимости Украины

Скандал вокруг праздничного концерта в честь Дня независимости Украины 24 августа не закончился резонансным исключением группы Green Grey из списка выступающих.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, теперь уже сами музыканты начинают отказываться от участия в мероприятии.

В частности, по данным режиссёра концерта Екатерины Царик, в их число вошли такие известные исполнители, как "Бумбокс" (они "корректно отказались") и "Плач Єремії".

Список "отказников", которые по изначальному плану должны были отметиться на праздничном концерте (всего собирались представить 35 исполнителей - ), этим не исчерпывается. Например, певица Катя Chilly заявила, что не желает выступать бесплатно, а "Друга Рiка", "Антитела" и Onuka предпочли главному государственному празднику концерты в других городах.

Напомним, известную русскоязычную группу Green Grey сначала позвали играть, но затем приглашение было отозвано: организаторов не устроила резкая критика дискриминационного языкового закона со стороны участников коллектива. Музыканты заявили, что их вычеркнули из-за их русскоязычности. Отмечается, что по той же причине в "Олимпийском" не выступит и Иван Дорн.