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Несколько музыкантов отказались выступить на Дне независимости Украины

Новости
    11.08.2021, 19:49
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Игорь Катаев/ РИА Новости Фото: Игорь Катаев/ РИА Новости
Фото: Игорь Катаев/ РИА Новости

Скандал вокруг праздничного концерта в честь Дня независимости Украины 24 августа не закончился резонансным исключением группы Green Grey из списка выступающих.

Фото: kinopoisk.ru
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, теперь уже сами музыканты начинают отказываться от участия в мероприятии.

В частности, по данным режиссёра концерта Екатерины Царик, в их число вошли такие известные исполнители, как "Бумбокс" (они "корректно отказались") и "Плач Єремії".

Список "отказников", которые по изначальному плану должны были отметиться на праздничном концерте (всего собирались представить 35 исполнителей - ), этим не исчерпывается. Например, певица Катя Chilly заявила, что не желает выступать бесплатно, а "Друга Рiка", "Антитела" и Onuka предпочли главному государственному празднику концерты в других городах.

Напомним, известную русскоязычную группу Green Grey сначала позвали играть, но затем приглашение было отозвано: организаторов не устроила резкая критика дискриминационного языкового закона со стороны участников коллектива. Музыканты заявили, что их вычеркнули из-за их русскоязычности. Отмечается, что по той же причине в "Олимпийском" не выступит и Иван Дорн.

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