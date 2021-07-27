Green Grey не выступят на Дне независимости Украины из-за русского языка

Очередной виток языкового безумия на Украине: известную киевскую группу Green Grey вычеркнули из списка исполнителей, которые выступят на концерте в честь Дня независимости страны.

Причина - русскоязычность песен группы.

В официальном паблике коллектива в сети Facebook сообщается, что офис президента в конце мая пригласил музыкантов выступить на праздничном шоу с песней "Под дождём". Концепция мероприятия - "30 легендарных групп с легендарными песнями". Уже началась подготовка, обсуждение сценария выступления с режиссёрами, технических деталей - с менеджментом.

Однако теперь коллективу сообщили, что сотрудничать организаторы концерта будут только с украиноязычными исполнителями.

Далее Green Grey перечисляют свои регалии и подчёркивают свою приверженность независимости Украины, несмотря на своё русскоязычие, столь порицаемое украинским государством. Тем не менее их "пытаются стереть из истории Украины". Словом, как в том анекдоте: "А нас за шо?"

Свою поддержку коллегам со стороны "москалей" в комментариях выразил лидер "Морального Кодекса" Сергей Мазаев.

Ранее скандал разразился вокруг комедийного сериала "Сваты". Телеканал "1+1" перевёл известный проект на украинский язык, что вызвало шквал критики со стороны зрителей, в том числе - украиноязычных. В результате руководству канала пришлось вернуть неугодную властям оригинальную русскую озвучку.