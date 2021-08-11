Памфилова: Более половины членов избиркомов привились от COVID-19

Глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в среду рассказала о ходе вакцинации членов избиркомов от коронавируса.

"Нам удалось на сей момент перешагнуть 50-процентный барьер​​​. Вакцинированы немногим более 50% членов избирательных комиссий в среднем по России ", - сказала она. Председатель Центризбиркома добавила, что в некоторых регионах этот показатель превышает 70%.

Ранее ЦИК и Роспотребнадзор рекомендовали привить от коронавируса всех, кто будет работать на избирательных участках. Речь идет не только о членах комиссий, но и о наблюдателях.