По дорожному нацпроекту выполнено более половины работ на этот год

"На сегодняшний день общая площадь укладки асфальтобетона и других типов дорожного покрытия в субъектах-участниках нацпроекта составляет более 67 млн кв. м. Это более 50% всего объема работ текущего года", - сказал министр.
При этом в Белгородской области и Ингушетии дорожные работы уже завершены, а в Орловской и Курской областях, Краснодарском крае, Пензенской области и в республиках Крым и Марий Эл - выходят на финишную прямую.
Как отметил Савельев, в 2021 году в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" в нормативное состояние будут приведены почти 5,7 тысячи объектов, из них 42 - объекты строительства, 101 - реконструкции. Планируется капитально отремонтировать 334 участка региональных, муниципальных и местных автодорог, будут отремонтированы более 4,6 тысячи дорог. Верхние слои асфальтобетона на 2021 год планируется уложить на площади более 132 млн кв. м.
С этого года в нацпроект включены также мероприятия, проводимые на федеральных трассах. Например, запланированы работы по строительству и реконструкции 128 объектов на федеральных автодорогах.
Для повышения безопасности движения в этом году планируется установить более 291 тысячи новых дорожных знаков, около 1,4 млн погонных метров барьерного и 276 тысяч погонных метров пешеходного ограждения, более 2,1 тысячи светофоров.
Глава Минтранса также отметил, что в городских агломерациях обновляется подвижной состав общественного пассажирского транспорта. В регионы уже поставлено 336 автобусов и троллейбусов.
На реализацию мероприятий нацпроекта в 2021 году выделено более 555 млрд рублей.