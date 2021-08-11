По дорожному нацпроекту выполнено более половины работ на этот год

Работы по укладке дорожного покрытия, запланированные на 2021 год по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", выполнены более чем на половину. Об этом сообщил журналистам министр транспорта Виталий Савельев.

"На сегодняшний день общая площадь укладки асфальтобетона и других типов дорожного покрытия в субъектах-участниках нацпроекта составляет более 67 млн кв. м. Это более 50% всего объема работ текущего года", - сказал министр.

При этом в Белгородской области и Ингушетии дорожные работы уже завершены, а в Орловской и Курской областях, Краснодарском крае, Пензенской области и в республиках Крым и Марий Эл - выходят на финишную прямую.

Как отметил Савельев, в 2021 году в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" в нормативное состояние будут приведены почти 5,7 тысячи объектов, из них 42 - объекты строительства, 101 - реконструкции. Планируется капитально отремонтировать 334 участка региональных, муниципальных и местных автодорог, будут отремонтированы более 4,6 тысячи дорог. Верхние слои асфальтобетона на 2021 год планируется уложить на площади более 132 млн кв. м.

С этого года в нацпроект включены также мероприятия, проводимые на федеральных трассах. Например, запланированы работы по строительству и реконструкции 128 объектов на федеральных автодорогах.

Для повышения безопасности движения в этом году планируется установить более 291 тысячи новых дорожных знаков, около 1,4 млн погонных метров барьерного и 276 тысяч погонных метров пешеходного ограждения, более 2,1 тысячи светофоров.

Глава Минтранса также отметил, что в городских агломерациях обновляется подвижной состав общественного пассажирского транспорта. В регионы уже поставлено 336 автобусов и троллейбусов.

На реализацию мероприятий нацпроекта в 2021 году выделено более 555 млрд рублей.