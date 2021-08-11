Почему дорожают электромобили

Удивительный казус происходит на рынке автомашин в России. Спрос на электромобили растет бешеными темпами, хотя также растет их стоимость. А кроме того, с 1 января 2022 года эти автомобили подорожают как минимум на 15 процентов. Такова пошлина за ввоз транспорта, которая до сих пор в странах ЕАЭС не распространялась на электромобили. Просто потому, что они в этих странах не производились.

Количества электрозаправок не хватит даже на те электромобили, которые уже есть в стране. Фото: Олеся Курпяева

Но производить их начали. Это далеко не Tesla, и даже не Audi E-tron. Однако стоит ли считать введение пошлины поддержкой отечественного производителя - спорный вопрос. Вообще, стоит ли учитывать в России европейский тренд на развитие электромобилей и отказ от двигателей внутреннего сгорания?

Рынок электрокаров в нашей стране стал активно набирать обороты с середины 2020 года. По данным портала Авто.ру, в 2020 году было куплено в 1,5 раза больше электрокаров, чем в 2019 году. За 2021 год было куплено 650 новых электрокаров. Высокий спрос был отмечен в апреле - было куплено 195 машин.

Резкий спрос на электрокары особенно заметен на рынке подержанных машин: за год россияне стали покупать на 59,6 процента электромобилей больше. В этом году россияне продолжают активно приобретать подержанные электромобили - аналитики Авто.ру выяснили, что с января 2021 года куплено уже более 2,6 тысячи электромашин.

Чаще всего россияне покупают электромобили в Москве и в Санкт-Петербурге, а также в таких регионах, как Свердловская область, Краснодарский край и Челябинская область. Среди новых электромобилей в России самые востребованные марки - Audi, Porsche, Tesla и Jaguar. В топе популярных моделей Audi E-tron, Porsche Taycan, Jaguar I-pace, Audi E-tron-Sportback, Tesla Model X.

Среди подержанных электромобилей спросом пользуются Nissan, Tesla, BMW и Chevrolet. Топ модели на вторичном рынке - Nissan Leaf, Tesla Model 3, Model S и Model X, BMW i3 и Chevrolet Bolt.

Пока электромобили - это игрушки для очень богатых людей, живущих рядом с большими городами

Как утверждают эксперты Авто.ру, динамика роста покупки электрокаров показывает, что российский рынок электромобилей будет и дальше расти. По данным портала, в мае 2021 года число регистраций новых электрокаров увеличилось почти в 1000 раз (+987%) по сравнению с показателями этого же месяца в 2020 году, а подержанных машин было зарегистрировано на 116 процентов больше.

Однако другие эксперты менее уверены в таких колоссальных возможностях роста продаж электротранспорта. Проще говоря, электричек.

По мнению председателя рабочей группы по защите прав автомобилистов Общероссийского народного фронта Петра Шкуматова, предстоящая отмена пошлин сыграла на руку перекупщикам. И, как раз благодаря им рынок увеличился. Именно они, понимая, что с 1 января цены на электромобили вырастут, уже сейчас начинают закупаться этим транспортом для последующей его перепродажи. Отсюда и рост.

Но речь идет о б/у автомобилях, ввезенных в страну. Спрос на "электрички", которые уже эксплуатируются в России, также растет. Однако именно с ними связаны основные риски. Никто не знает, в каком состоянии там аккумуляторы. У каждого подобного агрегата есть установленное возможное количество зарядов. И самое лучшее, если они просто перестанут заряжаться. Но вот недавно на дороге сгорела Tesla. По словам Петра Шкуматова, электромобили - это игрушки для очень богатых людей, которые живут рядом с большими городами. У них есть возможность заряжать машины у себя дома. У них небольшие пробеги.

Электромобили на дальние пробеги не рассчитаны. Поездка на курорт вырастет во времени, а следовательно - в разы по цене. По словам Петра Шкуматова, у нас достаточно генерирующих мощностей. Но нет возможности доставки этого сгенерированного электричества до конечного пользователя - автовладельца.

Поэтому либо стоимость использования такой машины вырастет в разы, либо радиал ее обитания сократится до грани очень больших городов.

При наших километрах дорог единственный способ снизить выхлоп, не уничтожив грузоперевозки автомобильным транспортом, - это развитие водородных технологий. Электричеством, как показала практика, обеспечить каждый километр дороги мы не можем. Но водородом, хотя бы на каждые 100 км, смогли бы.