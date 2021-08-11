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Рубрика: Общество

Кредитное потребление: Назвали ошибки в финансовом поведении россиян

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Ученые Ярославского государственного университета имени Демидова разрабатывают новые способы влияния государства на доходы и расходы граждан, сообщают РИА Новости со ссылкой на статью в Advances in Business-Related Scientific Research Journal (ABSRJ).

Масштабный исследовательский проект ученых ЯрГУ направлен на изучение и минимизацию неблагоприятных эффектов и парадоксов экономики домохозяйств, отличительная черта которых, полагают специалисты, - иррациональные модели принятия решений.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Парадоксальность стратегий в отношении семейного бюджета отмечается в первую очередь при распоряжении накоплениями, покупке и продаже валюты, выборе ипотеки, игре на фондовых биржах и проведении других финансовых операций. Например, в последние годы, поясняют ученые, российские домашние хозяйства все чаще прибегают к модели кредитного потребления, игнорируя неблагоприятные изменения процентной ставки. При этом прослеживается парадоксальный тренд на увеличение объема депозитов, хотя в условиях высокой реальной инфляции наиболее верной стратегией является активное потребление.

Нерациональными специалисты ЯрГУ считают и активные вложения российских домашних хозяйств в инструменты фондового рынка. По их мнению, в данном случае срабатывает так называемый эффект информационного каскада или, попросту говоря, "эффект толпы". Подобные ситуации чреваты не только утратой накоплений неподготовленными игроками: приток на биржу больших денежных масс после динамичного роста часто приводит к резким "обвалам" и другим тяжелым последствиям для всего рынка.

Подход ярославских ученых предполагает изучение домашних хозяйств как связанного сектора экономики со своей спецификой, что отличает его от других подходов, рассматривающих домохозяйства как множество отдельных игроков. В перспективе такой подход, по их мнению, позволит выработать более эффективные формы экономического взаимодействия государства и граждан.

Фото: Анатолий Меньшиков/РГ
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- Каждому может казаться, что мы принимаем рациональные решения в финансах. Однако на уровне макроэкономики именно деятельность отдельных семей оказывается крайне непредсказуемым фактором. При этом государство может влиять на них исключительно косвенно, - поясняет старший преподаватель кафедры финансов и кредита экономического факультета ЯрГУ Иван Кирсанов.

По словам экономиста, в таких условиях отсутствие систематического анализа этого сектора приводит и будет приводить к негативным эффектам для всей страны.

Чтобы научиться минимизировать негативные эффекты массовых нерациональных решений домохозяйств и найти новые способы позитивного воздействия на них со стороны государства, ученые ЯрГУ систематизируют с помощью поведенческой теории парадоксальные ситуации, свойственные для этого сектора экономики России.

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