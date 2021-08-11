Устроивший стрельбу в казанской школе назвал мотивом преступления ненависть

Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев заявил, что им двигала ненависть, теперь он признает вину и раскаивается в содеянном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Москвы.

"По словам Галявиева, стрельбу в казанской школе он устроил от ненависти. Также юноша сказал, что теперь он якобы вменяем и раскаивается, признает вину", - цитирует собеседника агентство.

В ОНК уточнили, что обвиняемый в убийстве девяти человек сейчас находится в московском СИЗО "Бутырка", в трехместной камере.

Напомним, Следственный комитет ранее сообщал, что до сих пор ведется комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза Ильназа Галявиева, в ходе которой будет установлено, был ли молодой человек вменяем в момент совершения преступления.