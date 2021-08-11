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11.08.2021 23:39
Рубрика: Происшествия

В Подольске задержаны двое беглецов из истринского изолятора

Текст: Иван Петров
Двое из пяти заключенных, совершивших побег из тюремного изолятора в подмосковной Истре, обнаружены и задержаны. Об этом в среду вечером сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, задержание произошло в подмосковном Подольске.
Фото: ФСБ РФ Фото: ФСБ РФ
Фото: ФСБ РФ
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"35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире. Вместе с ними там же находились арендаторы квартиры - мужчина и женщина. Их подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия беглецам", - пояснила представитель МВД, уточнив, что все четверо уже доставлены в территориальный отдел полиции.

Розыск остальных участников побега, по словам Ирины Волк, продолжается. Отмечается, что в спецоперации по поимке беглецов принимали участие представители двух силовых ведомств - МВД и ФСБ России.

Напомним, побег из изолятора временного содержания ОМВД России по городскому округу Истра пятеро заключенных совершили 6 августа.

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