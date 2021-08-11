В Подольске задержаны двое беглецов из истринского изолятора

Двое из пяти заключенных, совершивших побег из тюремного изолятора в подмосковной Истре, обнаружены и задержаны. Об этом в среду вечером сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, задержание произошло в подмосковном Подольске.
Фото: ФСБ РФ
"35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире. Вместе с ними там же находились арендаторы квартиры - мужчина и женщина. Их подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия беглецам", - пояснила представитель МВД, уточнив, что все четверо уже доставлены в территориальный отдел полиции.
Розыск остальных участников побега, по словам Ирины Волк, продолжается. Отмечается, что в спецоперации по поимке беглецов принимали участие представители двух силовых ведомств - МВД и ФСБ России.
Напомним, побег из изолятора временного содержания ОМВД России по городскому округу Истра пятеро заключенных совершили 6 августа.