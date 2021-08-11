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Рубрика: Происшествия

Cпасателей МЧС отправят тушить пожары в центральные районы Якутии

Текст: Александр Филимоненко

Прибывших в Якутию сотрудников МЧС распределят по центральным районам республики, сообщили в региональном главке ведомства.

Фото: МЧС РФ
В Якутию вылетел самолет ИЛ-76 для помощи в тушении лесных пожаров

Группировка спасателей в Якутии, где полыхают природные пожары, за последние сутки увеличилась на 327 человек, а количество техники - на 113 единиц. Специалисты МЧС России работают в Намском, Томпонском, Таттинском, Горном, Верхневилюйском, Усть-Алданском и Мирнинском районах, где сохраняется напряженная обстановка.

"Сегодня на территорию региона прибывают два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС и ИЛ-76 со спасателями из Ногинского и Тульского спасательных центров МЧС России в количестве 200 человек. Будет произведено маневрирование сил и средств, сотрудников распределят в центральные районы Якутии", - рассказал начальник ГУ МЧС России по Республике Саха Павел Гарин, чьи слова приводит пресс-служба.

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики действуют 172 природных пожара, за сутки ликвидировано 20 на общей площади свыше 122 тысячи гектаров, локализовано 10 на площади свыше 72 тысяч га, обнаружено 14 новых возгораний. Огонь тушат более 4,5 тысячи человек и 768 единиц техники территориальной подсистемы РСЧС и федерального резерва Авиалесоохраны.

Напомним, с 8 августа в Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за перехода лесных пожаров на территории населенных пунктов.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Лесные пожары

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