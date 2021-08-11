Из якутского села из-за лесного пожара эвакуировали 39 человек

В Чурапчинском районе Якутии, где бушуют лесные пожары, из села Мельжехси эвакуировали жителей.

Как сообщил республиканский оперштаб, во вторник из-за порывистого ветра в трех километрах от населенного пункта разгорелся верховой пожар. В связи с этим власти приняли решение заблаговременно вывезти оттуда 39 человек, включая 24 ребенка.

"На месте сделан пожарный разрыв и выполнен встречный отжиг. В Мельжехси находятся две пожарных и одна водовозная машины, семь тракторов. На тушении заняты около 180 человек", - говорится в сообщении.

Утром в среду, по данным Авиалесоохраны, в Якутии зарегистрированы 172 природных пожара, за сутки удалось потушить 20 на общей площади более 122 тысяч гектаров. С огнем борются свыше 4,5 тысячи человек и 768 единиц техники. 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера. Это было сделано после того, как лесной пожар перекинулся на село Бясь-Кюель, уничтожив свыше 30 жилых домов.