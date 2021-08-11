Минздрав направит в Якутию врачей для борьбы с COVID при задымленности

Врачи из федеральных центров Минздрава отправятся в Якутию для оказания помощи в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что помощь будет оказана по поручению главы Минздрава Михаила Мурашко.

Согласно материалам, специалисты помогут в борьбе с COVID-19 в условиях задымления, а также будут исследовать, как на здоровье людей влияет дым от лесных пожаров.

В Якутии с 8 августа введен режим ЧС регионального характера. Причиной стал переход лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики.