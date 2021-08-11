На Камчатке убивший человека депутат помещен под домашний арест

В среду Петропавловск-Камчатский городской суд избрал меру пресечения депутату регионального заксобрания Игорю Редькину, который накануне признался в случайном убийстве человека.

- Избрать в отношении Редькина меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца - до 6 октября 2021 года, - цитирует ТАСС решение судьи.

Ранее депутату было предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

Напомним, во вторник мужчина признался в том, что случайно застрелил человека, пытаясь отпугнуть медведя, который бродил на свалке у поселка Озерновский. Но в сумерках за хищника он принял местного жителя. 30-летний пострадавший скончался от полученных ран в больнице. Вчера Редькин был задержан.