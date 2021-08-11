Тайфун "Лупит" подтопил пляжи в Приморье

Тайфун "Лупит", который не дошел до Приморья, все-таки оказал влияние на край. На юго-востоке региона вызванные им нагонные волны подтопили пляжи, сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова пресс-секретаря Примгидромета Виктора Чулкова.

По его словам, нагонные волны достигали пяти метров, об этом ранее предупреждал Примгидромет.

"Несмотря на то, что тайфун не дошел до Приморья, как ранее и прогнозировали синоптики, но оказал такое влияние на приморские пляжи на юго-востоке края", - сказал Чулков.

Накануне в социальных сетях появились сообщения от отдыхающих и местных жителей, они писали, нагонная волна подтопила ряд пляжей в бухте Новик и Труда на острове Русский, на Шаморе в пригороде Владивостока, в Ливадии, Безверхово и других местах на юго-востоке края.