Нижегородцы подвели итоги экспедиции по следам Максима Дмитриева

Новости

В Минстрое заявили о планах ликвидировать все долгострои в 2024 году 13:59
Захарова указала на провокационные заявления Киева относительно ПВО 13:58
Крупные торговые сети поддержали акцию "Миллион призов" среди участников онлайн-голосования 13:56
Эксперт оценил опасность для России штамма "йота" 13:55
Президент "ПСЖ" опроверг информацию о возможном уходе Мбаппе из-за Месси 13:55
Путин заявил о необходимости реконструкции центра Севастополя 13:52
В кабмине рассказали о тестировании отечественного ПО в МГТУ имени Баумана 13:52
Захарова раскритиковала разгон демонстрации в Вильнюсе 13:51
Шойгу: Минобороны РФ готово помочь в реформировании армянской армии 13:49
Умер основатель фонда памяти группы Дятлова 13:32
Из Конституции Беларуси предложили убрать норму о нейтралитете 13:11
Роспотребнадзор: Пока не требуется менять состав вакцин из-за новых штаммов 13:05
Как тренируется Юлия Пересильд для съемок в фильме "Вызов" 13:05
Донские палеонтологи нашли кости среднеплейстоценового носорога 12:51
Забравшейся на дерево с арбалетом женщине дали 6 суток ареста 12:50
Выдавать кредиты гражданам предложили по трем документам 12:48
Завершено расследование дела о растрате бюджетных средств в ВК "Омичка" 12:47
Памфилова: Более половины членов избиркомов привились от COVID-19 12:43
Участникам массовых протестов в Вильнюсе грозит лишение свободы 12:43
Льготные кредиты под ИЖС будут выдаваться под участки с коммуникациями 12:18
ЦИК проведет жеребьевку мест партий в бюллетене на выборах в Думу 16 августа 12:01
Полярники из Москвы проголосуют на сентябрьских выборах онлайн 11:55
В Беларуси утвердили эскиз памятного знака героически погибшим летчикам 11:54
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в Краснодаре 11:37
Комиссия Совфеда проведет встречу с дипломатами стран ОБСЕ перед выборами 11:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
11.08.2021 13:20

Нижегородцы подвели итоги экспедиции по следам Максима Дмитриева

Текст: Антон Дерябин
Российская газета - Неделя - Приволжье № 181(8532)
Подведены итоги сорокадневной экспедиции по следам Максима Дмитриева, о которой "РГ-Неделя" рассказала в номере от 30 июня.
Участникам экспедиции удалось встретиться даже с тибетским монахом. Фото: Из архива Михаила Бурлацкого Участникам экспедиции удалось встретиться даже с тибетским монахом. Фото: Из архива Михаила Бурлацкого
Участникам экспедиции удалось встретиться даже с тибетским монахом. Фото: Из архива Михаила Бурлацкого

Знаменитый фотограф Максим Дмитриев снимал волжан десять лет, открывая миру Россию через непарадные образы. У экспедиции же было всего полтора месяца, чтобы создать 120 фоторабот по технологии XIX века (амбротипии, или печати на стеклянных пластинах, покрытых нитратом серебра), снять почти двести часов документального видео.

Фото: Валерий Бычков
В Тюмени оживили старинную фотографию колокольного завода

- Мне очень нравилось наблюдать за реакцией людей на магию проявления изображения на пластине, - говорит руководитель экспедиции фотограф Михаил Бурлацкий. - И я очень рад, что наша съемочная группа все это засняла.

Режиссер Александра Андронова уверена, что у нее получится документальная комедия, в которой произойдет трансформация героев. Какая трансформация - узнаем осенью, когда в Нижнем Новгороде откроется выставка работ Максима Дмитриева и Михаила Бурлацкого, а также премьера документального фильма Александры Андроновой.

В регионах Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

Главное сегодня

Эксперт оценил опасность для России штамма "йота"
Захарова указала на провокационные заявления Киева относительно ПВО
Гинцбург: Отсроченное влияние вакцины "Спутник V" на здоровье исключено
Крупные банки в августе подняли проценты по вкладам
Началось серийное производство ракет для С-500 "Прометей"