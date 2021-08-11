Нижегородцы подвели итоги экспедиции по следам Максима Дмитриева

Знаменитый фотограф Максим Дмитриев снимал волжан десять лет, открывая миру Россию через непарадные образы. У экспедиции же было всего полтора месяца, чтобы создать 120 фоторабот по технологии XIX века (амбротипии, или печати на стеклянных пластинах, покрытых нитратом серебра), снять почти двести часов документального видео.

- Мне очень нравилось наблюдать за реакцией людей на магию проявления изображения на пластине, - говорит руководитель экспедиции фотограф Михаил Бурлацкий. - И я очень рад, что наша съемочная группа все это засняла.

Режиссер Александра Андронова уверена, что у нее получится документальная комедия, в которой произойдет трансформация героев. Какая трансформация - узнаем осенью, когда в Нижнем Новгороде откроется выставка работ Максима Дмитриева и Михаила Бурлацкого, а также премьера документального фильма Александры Андроновой.