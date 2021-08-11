Нижегородские ученые исследовали места слияния нескольких рек с Волгой

Ученые и студенты Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ) и вузов-партнеров гранта Русского географического общества продолжили исследование влияния крупных притоков Волги на качество воды в ней. За десять дней участники экспедиции прошли более 1200 километров на теплоходе-лаборатории "Петр Андрианов" и 300 километров - на маломерных судах.

Специалисты изучили зоны смешения с Волгой Оки, Суры, Ветлуги, Свияги, Камы и Казанки. Несмотря на то что наиболее загрязненной из них традиционно остается Казанка, в которую бесконтрольно попадают сбросы частного сектора пригорода столицы Татарстана (это было зафиксировано участниками экспедиции в прошлом году), наибольший вклад в загрязнение Волги на участке Чебоксарского и Куйбышевского водохранилищ все же вносит Ока. Малые реки, к которым относится и Казанка, обладают более высокой способностью к самоочищению, что позволяет нивелировать высокую антропогенную нагрузку, оказываемую на них в городской черте.

Загрязнения же в крупных реках, как правило, распространяются на большие расстояния, что создает серьезную опасность для водозаборов питьевого назначения, речных и береговых экосистем. Поэтому ученые ВГУВТа в течение последних лет изучают состояние крупных притоков и их влияние на качество волжской воды.

В этом году ВГУВТ получил на вооружение новый сенсор хлорофилла к многопараметрическому зонду, с помощью которого удалось зафиксировать наиболее "цветущие" участки рек и водохранилищ.

- По результатам прошедшей экспедиции можно сказать, что интенсивно "цветет" Куйбышевское водохранилище, в том числе в границах Казани, а также Ока при впадении в Волгу, - рассказал заместитель научного руководителя экспедиции Егор Чебан. - Интенсивное избыточное "цветение" воды может вызвать существенное вторичное загрязнение и эвтрофикацию (насыщение водоемов биогенными элементами. - Прим. ред.) водоемов, что не позволяет использовать их в рекреационных целях и может привести к массовым заморам рыбы.

Как считают участники экспедиции, проблема "цветения" воды в реках и водохранилищах (оно пагубно влияет на здоровье человека и экологию) не решится, пока люди не научатся контролировать поступление биогенов в Волгу и пока не будут разработаны нормативы предельно допустимой концентрации токсинов, вырабатываемых сине-зелеными водорослями.

Комментарий

Игорь Кузьмичев, ректор ВГУВТа:

- Значение этой экспедиции не только в получении огромного массива данных об экологическом состоянии Волги. Она стала просветительским проектом, объединяющим разные города, университеты, молодых и именитых ученых. Создав водохранилища на Волге, человек вторгся в естественную жизнь реки, но на современном этапе технологического развития общества от них уже невозможно отказаться, поэтому нужно стараться минимизировать ущерб от деятельности этих гидротехнических сооружений.