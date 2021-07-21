В Нижнем Новгороде стартовала VI экспедиция "Плавучего университета"

Новости

Общественная палата подписала соглашение с 11 партиями о наблюдении за выборами 13:49
"Ужас": зрители возмутились из-за перевода "Сватов" на украинский язык 13:46
Врач предупредил о необычных последствиях COVID-19 13:39
В Подмосковье спецназ провел тренировку по плану учения "Заслон-2021" 13:39
В Беларусь прибывают российские военнослужащие для подготовки учения "Запад-2021" 13:37
У жителей Прикамья похитили маткапитал на сумму более 17 млн рублей 13:27
В ЛПДР предложили меры по снижению расходов на коммуналку 13:20
Андрей Бочкарев: На обновленном стадионе "Москвич" будет футбольное поле с натуральным покрытием 13:15
Профессор РАН Мажуга: Россия вкладывает миллиарды рублей в развитие молодежных лабораторий 13:11
В Кремле приветствуют желание ЕС помочь диалогу по Карабаху 13:10
Полузащитник "Краснодара" Олссон перешел в "Андерлехт" 13:07
В Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров 13:05
В Сомали потерпел крушение пассажирский самолет 12:59
Кремль не будет усиливать безопасность после сообщений о слежке за Макроном 12:58
Памфилова рассказала о темпах вакцинации членов избиркомов 12:58
Бастрыкин взял на контроль проверку по факту избиения сына Стаса Пьехи 12:51
В Беларуси предложили увеличить срок полномочий парламента 12:51
Песков: Мы не согласны, что есть закрытость властей по теме коронавируса 12:44
ЦИК посчитал свои трудозатраты на заверение партийных списков 12:42
Названо ключевое отличие Checkmate от других истребителей РФ 12:42
Уралец отсудил 330 тыс за повреждения авто при установке сигнализации 12:35
Путин обсудит с правительством цены и ситуацию с коронавирусом 12:28
Вышел трейлер нового сериала про Чипа и Дейла с Дональдом Даком и Плуто 12:19
Глава СК выслушал доклад о "частной тюрьме" в Ленинградской области 12:17
В Крыму будут закрывать предприятия, нарушающие COVID-ограничения 12:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
21.07.2021 13:12
Рубрика: Общество

В Нижнем Новгороде стартовала VI экспедиция "Плавучего университета"

Ученые продолжат исследования притоков крупнейшей реки Европы
Текст: Михаил Баранов (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 163(8514)
Сегодня экспедиция "Плавучего университета Волжского бассейна" отправится из Нижнего Новгорода в очередной исследовательский поход по Волге и ее притокам.
В нынешнем году участники экспедиции уделят особое внимание притокам Волги. Фото: ВГУВТ В нынешнем году участники экспедиции уделят особое внимание притокам Волги. Фото: ВГУВТ
В нынешнем году участники экспедиции уделят особое внимание притокам Волги. Фото: ВГУВТ

В команде - сотрудники Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ) и вузов - партнеров проекта, а также представители Русского географического общества (РГО). Руководит экспедицией (к слову, шестой год подряд) доктор физико-математических наук Станислав Ермаков, представляющий ВГУВТ и Институт прикладной физики РАН.

Фото: Владимир Янченко/РГ
Саратовские экологи составили атлас затонувших кораблей

В этом году экспедиция продолжит исследования, начатые ранее. О них "Российская газета" рассказала, в частности, в номерах от 24 января 2019 года и 11 августа 2020-го.

Нынешним летом ученые планируют работать в устье Камы, в верхней части Куйбышевского водохранилища и на притоках Волги - Казанке, Ветлуге, Суре, Ватоме и Оке. В частности, предстоит исследовать зону смешения Волги с Камой, так как туда поступает огромное количество загрязнений, составляющих питательную среду для сине-зеленых водорослей. Затем будут продолжены гидрофизические исследования в Горьковском водохранилище с использованием современных методов дистанционного зондирования водной поверхности.

- Мы ежегодно поддерживаем этот проект. Он очень важен как для региона, так и для всей страны. Как известно, Волга - это не только судоходная артерия, но и ценный стратегический природный ресурс. Активная хозяйственная деятельность человека и развитие научно-технического прогресса ведут к загрязнению и обмелению Волги. На данный момент в рамках национального проекта "Экология" реализуется программа "Оздоровление Волги", но нужно учитывать, что в Волгу впадает и много малых рек, поэтому сначала нужно очистить их. Такая работа ведется в рамках федеральной программы "Сохранение уникальных водных объектов", - рассказал начальник управления охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимир Никифоров.

Кстати

В апреле этого года на заседании Попечительского совета РГО президент России обозначил проект "Плавучий университет Волжского бассейна" как приоритетный.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

Главное сегодня

Кабмин выделил регионам более 85 млрд рублей на страховую медпомощь
Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма коронавируса
Психиатры признали невменяемым устроившего стрельбу в казанской школе
СМИ: США призвали Украину воздержаться от критики по "Северному потоку-2"
В МИД РФ ответили на обвинения Польши по поводу самолета Качиньского
Как и чему будут учиться школьники с 1 сентября 2022 года
Как понимать результаты тестирования на антитела