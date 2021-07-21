В Нижнем Новгороде стартовала VI экспедиция "Плавучего университета"

Сегодня экспедиция "Плавучего университета Волжского бассейна" отправится из Нижнего Новгорода в очередной исследовательский поход по Волге и ее притокам.

В команде - сотрудники Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ) и вузов - партнеров проекта, а также представители Русского географического общества (РГО). Руководит экспедицией (к слову, шестой год подряд) доктор физико-математических наук Станислав Ермаков, представляющий ВГУВТ и Институт прикладной физики РАН.

В этом году экспедиция продолжит исследования, начатые ранее. О них "Российская газета" рассказала, в частности, в номерах от 24 января 2019 года и 11 августа 2020-го.

Нынешним летом ученые планируют работать в устье Камы, в верхней части Куйбышевского водохранилища и на притоках Волги - Казанке, Ветлуге, Суре, Ватоме и Оке. В частности, предстоит исследовать зону смешения Волги с Камой, так как туда поступает огромное количество загрязнений, составляющих питательную среду для сине-зеленых водорослей. Затем будут продолжены гидрофизические исследования в Горьковском водохранилище с использованием современных методов дистанционного зондирования водной поверхности.

- Мы ежегодно поддерживаем этот проект. Он очень важен как для региона, так и для всей страны. Как известно, Волга - это не только судоходная артерия, но и ценный стратегический природный ресурс. Активная хозяйственная деятельность человека и развитие научно-технического прогресса ведут к загрязнению и обмелению Волги. На данный момент в рамках национального проекта "Экология" реализуется программа "Оздоровление Волги", но нужно учитывать, что в Волгу впадает и много малых рек, поэтому сначала нужно очистить их. Такая работа ведется в рамках федеральной программы "Сохранение уникальных водных объектов", - рассказал начальник управления охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимир Никифоров.

Кстати

В апреле этого года на заседании Попечительского совета РГО президент России обозначил проект "Плавучий университет Волжского бассейна" как приоритетный.