Вчера члены экспедиции "Плавучий университет Волжского бассейна", стартовавшей на теплоходе "Петр Андрианов" из Нижнего Новгорода 4 августа, работали в устье Ветлуги. Ученые, студенты и аспиранты ведущих российских вузов отбирали пробы воды, чтобы проанализировать ее состав, делали промеры глубин на различных участках судового хода.

А в целом за время десятидневной экспедиции Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ) и вузов-партнеров участники проекта изучат влияние верхней части Куйбышевского водохранилища на загрязнение волжских вод. Юбилейная, пятая по счету экспедиция под патронажем Русского географического общества (РГО) стартовала в экстремальных условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Нынешний научный поход - самый длительный в истории проекта: полторы недели отмерено аспирантам, студентам и членам экипажа "Петра Андрианова" на изучение вод Волжского бассейна и продолжение мониторинга их экологического состояния.

Первый рейс этого года проходит по маршруту Нижний Новгород - Казань - Болгар (поселение находится на территории древнего города Булгар, столицы средневековой Волжской Булгарии). Экспедиция дойдет до устья Камы, выполнит исследования в Куйбышевском водохранилище в месте впадения Камы в Волгу, а на обратном пути проведет работы в водных объектах Казани, в Волге и Суре. Предмет исследований - различные виды загрязнений речного бассейна, зоопланктон, цветение сине-зеленых водорослей и особенности распределения их скоплений.

Коронавирус сдвинул сроки экспедиции, которая в предыдущие годы начиналась в июле. Но помешать экспедиции он не смог: команда учебно-производственного судна ВГУВТ "Петр Андрианов" и сотрудники плавучей лаборатории прошли тесты на коронавирусную инфекцию с отрицательным результатом. Но на всякий случай на борт загрузили маски и антисептики, а для контроля состояния здоровья всем регулярно измеряют температуру.

- Участники проекта воодушевлены первым юбилеем и встречей после долгой изоляции, они с удвоенной энергией займутся решением актуальных научных задач и будут осваивать новые районы плавания, - прокомментировал старт научного похода ректор ВГУВТ Игорь Кузьмичев. - Мы приветствуем новых участников проекта и уверены в успехе экспедиции!

Исследование интересного и сложного по гидрологическим и гидрохимическим показателям участка Камы, испытывающей серьезное техногенное воздействие, позволит ученым увидеть вклад, который река вносит в загрязнение Волги.

Второй этап исследований пройдет в сентябре, пробы воды будут отбираться в Горьковском водохранилище. .

Справка "РГ"

Проект РГО, ВГУВТ и вузов-партнеров "Плавучий университет Волжского бассейна" объединяет вузовскую и академическую науку: участвуя в исследованиях, студенты и аспиранты принимают непосредственное участие в проводимых работах, а экспедиционная программа насыщена практикумами и лекциями.

Результаты разнообразных исследований, выполненных экспедициями "Плавучего университета", помогают решить практические задачи в сфере экологической безопасности и гидротехники. А наблюдения за гидродинамикой и климатическими изменениями, мониторинг состояния окружающей среды и оценка антропогенного воздействия на речные экосистемы позволяют более точно прогнозировать развитие ситуации в Волжском бассейне. Экспедиция "Плавучий университет Волжского бассейна" пятый год подряд получила грантовую поддержку РГО. Кроме ВГУВТ в проекте участвуют ИПФ РАН, МГУ имени Ломоносова, Нижегородский государственный университет имени Лобачевского, Нижегородский педагогический университет имени Козьмы Минина (НГПУ), Казанский государственный университет, Росгидромет и другие организации.

Кстати

Одновременно со стартом водной части экспедиции коллектив ученых и студентов НГПУ завершил сухопутные работы в бассейне реки Бирля (Татарстан). В данный момент сотрудники НГПУ ведут обработку результатов исследования.