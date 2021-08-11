В Татарстане признали подозреваемыми троих основателей пирамиды Finiko

Сооснователи рухнувшей финансовой пирамиды Finiko Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь имеют статус подозреваемых и объявлены в розыск. Об этом сообщил начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Руслан Давлетьяров во время горячей линии в Общественной палате Татарстана.

По его словам все трое сейчас находятся за границей. Руслан Давлетьяров также уточнил, что будет приниматься процессуальное решение и в отношении так называемых "звездочников". Это лидеры пирамиды, активно заманивавшие в ее ряды новых членов и зарабатывавшие на этом.

Представитель МВД подчеркнул, что они считают себя добросовестными получателями средств, хотя по факту такие же преступники.

Напомним, основатель Finiko Кирилл Доронин был задержан 30 июля. Его подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). Суд отправил его под стражу на два месяца. В числе обманутых вкладчиков пирамиды около миллиона россиян.