Детский омбудсмен Анна Кузнецова проконтролирует историю с омской сиротой

Обнадеживающее продолжение получила история омской сироты Людмилы Киселевой и ее малышки Мирославы. "РГ" рассказала о трагедии маленькой семьи - разлученных мамы и дочки. Разлученных только потому, что разным "ответственным лицам" забрать у слабенько устроенной в жизни женщины ребенка проще, чем наладить эту самую жизнь им обеим. Младенец в казенной палате - и славно, и можно спать спокойно, и не отвечать на неудобные вопросы. Вот только ответить придется - статья привлекла внимание надзорных и правоохранительных органов, и вопросы появились уже не к сироте, а к тем, кто обязан был ей помочь.

Как ни парадоксально, на щемящую публикацию первыми откликнулись не омские чиновники. Они за две недели времени на беседу с корреспондентом "РГ" так и не нашли. Зато в регион приехала Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. В прошлый раз "РГ" рассказывала о том, как на поддержку Людмилы встала армия многодетных омских мам - так вот "передовой отряд" этой армии вместе с корреспондентом "РГ" дежурил в ожидании Анны Кузнецовой с семи утра у Дома ребенка, где сейчас живет маленькая Мирослава.

Через два часа ожидания прошел слух, что планы детского омбудсмена изменились, в Дом ребенка она не приедет (во всяком случае, в первой половине дня), и сейчас ведет прием совсем в другом месте. Отряд, уже порядком намокший под дождем, выдвинулся туда. "Только по записи", - остановил охранник. Сдались? Нет, ждем до последнего. Мамочки обнимают сироту… Людмила не привыкла к такой заботе. Да, жизнь научила ее подчиняться. Делать как скажут. Поэтому ее так быстро и взяла в оборот та цыганка, которая и товарок в квартиру сироты подселила, и ее держала впроголодь, заставляя мыть подъезды - до самых родов.

Сейчас Людмила пока привыкает к тому, что помощь может быть искренней и бескорыстной. И к тому, что добрые чудеса тоже иногда случаются. И вот первое за день маленькое чудо - нас зовут на прием. Без записи. "У вас три минуты", - предупреждают нас.

Мы говорим наперебой, даже что-то роняем в спешке и от волнения… Пытаемся показать фотографии квартиры - посмотрите, теперь там порядок! А детский омбудсмен отвечает, что берет ситуацию под личный контроль.

- У нас есть, мягко говоря, много вопросов к омским органам опеки, я думаю, что вместе с прокуратурой мы найдем на них ответы, - сказала корреспонденту "РГ" Анна Кузнецова. - В настоящее время мы рассматриваем несколько вариантов, которые необходимо отработать. В том числе отзыв судебного иска и сопровождаемое совместное проживание Людмилы вместе с дочерью в течение месяца.

Сейчас Людмила пока привыкает к тому, что помощь может быть искренней и бескорыстной. И к тому, что добрые чудеса тоже иногда случаются

Представители органов власти уже заявили, что готовы предоставить молодой маме место в социальной гостинице, где она могла бы проживать вместе с Мирославой и учиться за ней ухаживать. Многодетные мамы пообещали Кузнецовой, что не оставят Людмилу, продолжат ей помогать. Армия многодетных - это сила, кто бы спорил. Но Уполномоченный по правам детей заметно обескуражена тем, что местные чиновники никак не помогли попавшей в сложную жизненную ситуацию бывшей воспитаннице школы-интерната №16. Сироте даже не подсказали, как оформить положенные ей от государства субсидии и пособия. Может быть, это не входит в их должностные инструкции? А личные лимиты доброты и участия у всех разные…

Как писала "РГ", омичка Людмила Киселева, оставшись без средств к существованию, сама обратилась в Дом ребенка с просьбой забрать Мирославу временно - на один месяц. За этот месяц Люда пыталась обустроить свою жизнь как могла. Оформила на ребенка все документы. Собирала детские вещи по объявлениям и благотворительным организациям. Нашла кроватку, ванночку, пеленки, коляску. 24 мая мать пришла в Дом ребенка и попросила вернуть ей дочь.

А 27 мая в квартиру к Киселевой приехали с комиссией представители управления опеки и попечительства Департамента образования города Омска, социального центра "Рябинушка", ПДН ОП№11 УМВД России по городу Омску и Дома ребенка. Они установили, что в квартире отсутствует холодильник, помещение захламлено пакетами с вещами, а долги за коммуналку составляют более 30 тысяч рублей. Комиссия решила, что Людмила не создала надлежащих условий для воспитания и содержания дочери и отказалась вернуть Мирославу. Дом ребенка обратился в Центральный районный суд с исковым заявлением о лишении Киселевой родительских прав и передаче Мирославы органам опеки для дальнейшего жизнеустройства.

При этом никто из специалистов не предложил сироте и выпускнице детдома, попавшей в беду, никакой помощи и поддержки. За два дня до судебного заседания отчаявшаяся мать обратилась к общественникам. И тогда на защиту Люды встала армия многодетных омичек. И за два дня они смогли сделать для сироты то, что должны были сделать представители опеки и соцработники.

- Мы привели квартиру в порядок, оплатили "коммуналку", подключили свет, нашли холодильник и стиральную машинку-автомат, собрали аптечку, приготовили все необходимое для малышки, наняли юриста, - рассказывает руководитель общественной ассоциации по защите интересов семьи "ДОМ" Алеся Григорьева.

Волонтеры записали Люду на курсы материнства, добились ежедневных встреч и прогулок матери и дочери у Дома ребенка, собрали положительные характеристики на девушку от соседей и из интерната и даже нашли биологического отца Мирославы.

Однако дочь Людмиле пока так и не вернули. Почему ребенка не отдали матери и после того, как она создала все условия? Сейчас это выясняет в том числе Следственный комитет, ведомство организовало свою проверку.

За два дня до судебного заседания отчаявшаяся мать обратилась за помощью. И тогда на защиту Люды встала армия многодетных омичек

После публикации в "РГ" главный врач Дома ребенка Сергей Филиппов изменил исковые требования. Теперь он просит суд ограничить Людмилу в родительских правах, а не лишать ее их напрочь. Главный врач заявил, что будет в суде настаивать на экспертизе для оценки дееспособности молодой матери. Он считает, что у Киселевой могут быть проблемы со здоровьем.

- Если есть вопросы к здоровью Людмилы и причины в этом, то почему тогда изначально ей отдали ребенка? То есть поначалу все было нормально, а потом резко стало ненормально? - поинтересовалась у омских чиновников Кузнецова.

…Людмила в течение этих трех минут, пока шел разговор, кажется, едва дышала. Она очень хотела показать Анне Кузнецовой свою дочку. И была надежда: если в графике найдется время, детский омбудсмен заедет в дом ребенка.

Как стало известно "РГ", Анна Кузнецова перед вылетом в Москву все-таки успела навестить маленькую Мирославу. Разговор с главным врачом детского учреждения был наедине. Но мы надеемся, что хотя бы один из вариантов Кузнецовой должен сработать! В это верят Людмила и армия многодетных.

"РГ" будет следить за развитием событий.