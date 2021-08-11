Прокуратура потребовала усилить контроль над интернатом, где били детей

Прокуратура Иркутской области проверяет соблюдение законодательства в коррекционной школе-интернате поселка Квиток. Причиной ревизии стали жалобы воспитанников на противоправные действия работников учреждения, в том числе на физическое насилие.

Уже установлены факты недостаточно эффективной работы руководства интерната, связанной с безопасностью подростков, сообщает сегодня пресс-служба надзорного ведомства. Министру образования области направлено требование усилить контроль над учреждением для детей-сирот и привлечь людей, допустивших нарушения, к ответственности.

Напомним, накануне Следственный комитет предъявил обвинение четырем сотрудникам школы-интерната - заместителю директора, двум воспитателям и медсестре. Им инкриминируют, в частности, истязания и превышение должностных полномочий.

По данным правоохранителей, 5 августа несколько воспитанников учреждения обратились в полицию с жалобой. Они рассказали, что без разрешения воспитателей ушли из школы, а по возвращении были наказаны - персонал применил физическую силу.

После возбуждения уголовного дела сотрудников интерната задержали. Они отстранены от должностей.