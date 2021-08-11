Экс-главу правительства Северной Осетии обвинили в растрате 180 млн рублей

Бывший глава правительства Северной Осетии Сергей Такоев и работавшая при нем министр туризма Алана Диамбекова, которых вчера задержали оперативники, обвинены в растрате 180 миллионов рублей. Об этом в среду сообщила журналистам руководитель управления СКР по взаимодействию со СМИ Светлана Петренко.

- Задержанным бывшим председателю правительства республики Сергею Такоеву, министру туризма республики Алану Диамбекову и генеральному директору ОАО "ОЗАТЭ" Аиде Габараевой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, - отметила Петренко.

По версии следствия, обвиняемые в 2014 году помогли заключить госконтракт на приобретение недвижимости у ОАО "ОЗАТЭ". Фирма была подконтрольна фигурантам уголовного дела, а цену покупки значительно завысили.

Как ранее сообщала "РГ", 10 августа были задержаны бывший глава правительства Северной Осетии и бывший министр спорта. У них прошли обыски в рамках уголовного дела о растрате.