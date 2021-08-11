В Мурманской области сняли часть ковидных ограничений

В Мурманской области сняли некоторые ограничения, введенные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Причина - в стабилизации обстановки с COVID-19, сообщает региональное министерство информационной политики.

С 12 августа разрешаются мероприятия с численностью до 70 участников при условии заполняемости помещений не более половины. Можно проводить и спортивные соревнования на открытом воздухе с участием зрителей. Но при этом сохранится практика индивидуального согласования организации мероприятий по запросу, исходя из эпидситуации в каждом конкретном муниципалитете.

На заседании оперативного штаба отметили: если тенденция к снижению количества заболевших COVID-19 будет сохраняться, то примут решение и относительно заведений общественного питания. Сейчас они работают с шести утра до 23 часов при обязательной 50-процентной наполняемости или навынос.