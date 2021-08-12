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12 августа 2021 г.

Постановление правительства Мурманской области от 11 августа 2021 года № 560-ПП "О внесении изменений в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

На основании предложения врио Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 11.08.2021 № 25 Правительство Мурманской области постановляет:

внести в подпункт 5 пункта 3.1 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 06.08.2021 № 549-ПП), следующие изменения:

1. В абзаце седьмом:

1.1. Число "30" заменить числом "70";

1.2. Дополнить словами "(заполняемость помещения не более 50 % от максимальной вместимости)".

2. В абзаце восьмом предложение "Присутствие зрителей при проведении указанных мероприятий не допускается" заменить предложением "Допускается присутствие зрителей при проведении указанных мероприятий на открытом воздухе при условии соблюдении зрителями социальной дистанции".

3. Дополнить новым абзацем следующего содержания:

"- социально значимые мероприятия, проводимые при условии благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории места проведения мероприятия по согласованию с Межведомственным оперативным штабом на основании ходатайства органа местного самоуправления муниципального образования Мурманской области.

Ходатайство органа местного самоуправления муниципального образования о согласовании проведения мероприятия направляется в Межведомственный оперативный штаб не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения мероприятия с указанием даты, места, программы проведения мероприятия и количества участников.".

Губернатор Мурманской области А.Чибис



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